Huy động 400 người thử tải, kiểm tra chất lượng cầu bộ hành

Công an tỉnh An Giang vừa có văn bản gửi UBND TP Long Xuyên về việc phối hợp, hỗ trợ giám định cầu bộ hành thuộc dự án cầu Nguyễn Thái Học.

Văn bản nêu rõ: Cơ quan CSĐT đang kiểm tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trưng cầu Phân viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải phía Nam giám định chất lượng, xác định thiệt hại và thẩm quyền điều chỉnh thiết kế của cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Ngày 24/3, Phân viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải phía Nam có công văn thông báo kế hoạch chi tiết thực hiện công tác giám định tư pháp công trình cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Theo đó, thời gian tiến hành giám định tại hiện trường cầu bộ hành từ ngày 29/3 đến ngày 6/4 (triển khai máy móc, thiết bị, lắp đặt giàn giáo tại vị trí dự kiến kiểm tra từ 29 - 30/3; tiến hành các nội dung giám định từ ngày 31/3 - 6/4).

Trong đó, ngày 5/4, cần huy động 400 người để thực hiện việc thử tải. Để việc giám định đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra, Công an tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND TP Long Xuyên phối hợp, huy động số lượng 400 người ở các trường học, dân quân, dân phòng, đoàn thể... đóng trên địa bàn TP Long Xuyên để phục vụ cho việc giám định vào ngày 5/4 (cơ quan giám định thu thập dữ liệu cân nặng trước vào ngày 4/4).

Ngày 31/3, ông Nguyễn Khánh Hoàng - Bí thư Thành đoàn TP Long Xuyên đã ký văn bản về việc huy động hỗ trợ trong việc giám định cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Tuy nhiên khi có thông tin 400 người dân được vận động đến để thử tải, nhiều ý kiến cho rằng, việc giám định bằng con người thực tế không khả thi mà nên chăng thử tải và kiểm tra chất lượng cầu bằng các thiết bị chuyên dụng.

Sáng 4/4, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết, việc huy động 400 người thực hiện thử tải cầu Nguyễn Thái Học (TP Long Xuyên) vào ngày 5/4, tỉnh chưa nắm rõ.

"Tôi chỉ đạo công an tỉnh giải trình và làm rõ báo cáo cho hoàn chỉnh. Sau đó, tỉnh sẽ thông tin cho báo chí sau", vị lãnh đạo này nói.

Dự án Đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Thái Học được UBND tỉnh An Giang phê duyệt ngày 29/1/2018 và được điều chỉnh tại Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh.

Cầu Nguyễn Thái Học nối đôi bờ phường Mỹ Bình và Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang đưa vào sử dụng vào ngày 29/4/2021, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang làm chủ đầu tư.

Dự án này gồm hạng mục cầu chính dành cho xe ô tô (có kết cầu nhịp chính là cầu vòm bê tông cốt thép, vĩnh cửu); hạng mục cầu dành cho bộ hành và cảnh quan (cầu bộ hành) có kết cấu nhịp bằng thép, được chống đỡ bằng hệ thống cáp văng (chịu lực) gắn trên cột thép chế tạo sẵn và một số hạng mục liên quan.