Miền Bắc mưa dài ngày, Trung Bộ nóng gay gắt

Từ đêm 6/6, mưa dông ở miền Bắc có xu hướng giảm dần sau hai ngày hứng chịu mưa lớn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 7/6, mưa chỉ còn xuất hiện rải rác, nền nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng 31-33 độ C.

Tại Hà Nội, thời tiết vẫn tương đối dễ chịu khi trời nhiều mây, mưa vài nơi. Nhiệt độ dao động 25-33 độ C, mát về đêm và sáng sớm. Trạng thái này duy trì một ngày.

Từ gần sáng 8/6 đến ngày 9/6, miền Bắc nhiều khả năng bước vào đợt mưa dông mới trên diện rộng. Các tỉnh thành phố xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông với lượng phổ biến 40-120mm, có nơi mưa rất lớn trên 200mm.

Mưa sẽ kéo nền nhiệt khu vực xuống dưới 32 độ C, thời tiết mát mẻ dịp cuối tuần.

Mưa dông gia tăng trở lại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc dịp cuối tuần, đề phòng nguy cơ ngập lụt (Ảnh: Mạnh Quân).

Với lượng mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn, người dân đề phòng lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, đô thị.

Các đợt mưa trong giai đoạn này cũng kèm theo nhiều loại hình như sấm sét, dông lốc, gió giật mạnh. Người dân lưu ý khi lên kế hoạch cho các hoạt động vui chơi ngoài trời vào cuối tuần này.

Trong khi đó, tại Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng vẫn gia tăng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C, tập trung vào khung giờ 11h-16h. Từ ngày 9/6, nắng nóng ở hai khu vực này có xu hướng giảm dần.

Biểu đồ dự báo cho thấy trong khoảng 7 ngày tới, Hà Nội ít nguy cơ xuất hiện nắng nóng (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 7/6 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, phía nam 35-37 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.