Huấn "Hoa Hồng" tranh chấp biển số ngũ quý 9 với người đàn ông ở Bắc Kạn

Chiều 21/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị đang giao các phòng nghiệp vụ vào cuộc kiểm tra, làm rõ các thông tin liên quan tới việc anh Bùi Xuân Huấn (biệt danh Huấn "Hoa Hồng") và một cá nhân trên địa bàn tranh chấp biển số xe máy 97xx-999.99.

Theo Đại tá Tuyên, người có tranh chấp với anh Bùi Xuân Huấn là ông N.T.Q. (ở TP Bắc Kạn).

Chiếc xe gắn biển số ngũ quý 9 của Bùi Xuân Huấn (Ảnh: FBNV).

"Chúng tôi đã giao các phòng nghiệp vụ xác minh và làm rõ sự việc trên, khi nào có thông tin cụ thể sẽ thông tin chính thức lại sau. Người có tranh chấp với anh Huấn có địa chỉ ở TP Bắc Kạn", Đại tá Tuyên nói thêm.

Trước đó, anh Bùi Xuân Huấn đăng tải thông tin "kêu cứu" vì gặp rắc rối pháp lý liên quan đến chiếc xe máy mang biển số 97xx-999.99 mua cách đây khoảng 1 năm.

Theo chia sẻ của anh Huấn, chiếc xe máy biển số ngũ quý 9 được mua của người đàn ông ở Bắc Kạn vào ngày 14/7/2023 với giá 490 triệu đồng. Tiền chuyển tới tài khoản chính chủ là ông N.T.Q.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi anh Huấn liên hệ chủ cũ của xe để làm thủ tục chuyển biển số ngũ quý 9 sang xe khác thì chủ cũ không hỗ trợ và nói: "Chỉ bán xe chứ không bán biển số". Đồng thời, anh Huấn cũng cho biết biển số ngũ quý 9 hiện đã được ông N.T.Q. đăng ký, gắn cho xe máy Honda Dream khác.

Bùi Xuân Huấn cho hay, thời điểm mua chiếc xe Honda SH biển số "VIP" chỉ có giấy tờ kèm theo. Người thân của Huấn Hoa Hồng đã tìm gặp chủ cũ để giải quyết nhưng đều bị từ chối.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Đội CSGT - Trật tự Công an TP Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, tính đến ngày 15/8/2023, xe máy có biển số 97xx-999.99 đứng tên ông N.T.Q.

Đến tháng 7/2024, khi ông Q. đến đăng ký xe, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Bắc Kạn tra cứu trên hệ thống thì biển số trên đủ điều kiện để cấp lại cho xe khác của ông Q. theo quy định về biển số định danh (Thông tư 24/2023 của Bộ Công an). Các giấy tờ do chủ phương tiện cung cấp bảo đảm đầy đủ theo quy định của pháp luật.