Hơn một giờ giải cứu người đàn ông bị đất đá sạt lở, vùi lấp ở Tuyên Quang

Tối 22/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 12h45 cùng ngày, tại thôn 1 Việt Thành, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên xảy ra vụ sạt lở đất, khiến taluy dương trên đồi bị sạt lở vào nhà dân gây vỡ tường, làm ông Lương Văn Ba (SN 1983) bị mắc kẹt, không thể thoát ra được.

Khu vực sạt lở khiến ông Ba bị mắc kẹt (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hàm Yên đã tới hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng huy động máy móc, phương tiện tiến hành cứu nạn, cứu hộ.

Sau hơn một giờ đồng hồ triển khai các phương án cứu nạn, lực lượng chức năng đã giải cứu và đưa được ông Ba ra khỏi vị trí bị mắc kẹt, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hàm Yên. Đến nay tình trạng sức khỏe của ông Ba đã dần ổn định.

Lực lượng chức năng giải cứu được ông Ba thoát ra ngoài (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều tối 21 đến sáng 23/8, khu vực Tây Bắc tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông với lượng phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa tập trung về đêm và sáng.

Mưa dông khả năng đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 22/8 tại phía Tây Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.