Hơn 7.000 công nhân ở tâm dịch Bắc Giang muốn về quê Lạng Sơn

Dân trí Hơn 7.000 công nhân đang ở tâm dịch thị trấn Nếnh (xã Quang Châu, huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã đăng ký được trở về quê nhà ở tỉnh Lạng Sơn.

Tỉnh Lạng Sơn đón công nhân trở về địa phương. (Video: Chủ tịch huyện Việt Yên cung cấp).

Ngày 11/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết, ngày 10/6, tại trụ sở UBND xã Hồng Thái (Việt Yên, Bắc Giang), tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đón hơn 300 công nhân trở về nơi cư trú.

Để bảo đảm an toàn phòng dịch, lực lượng chức năng phun khử khuẩn toàn bộ khu vực công nhân tập kết và 19 xe ô tô đưa đón; 100% công nhân được kiểm tra thân nhiệt và sử dụng đồ bảo hộ khi lên xe.

Hôm nay (11/6), tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đón gần 700 công nhân trở về quê.

Dự kiến trong những ngày tới, huyện Việt Yên tiếp tục bàn giao khoảng 6.000 công nhân ở thị trấn Nếnh và xã Quang Châu cho tỉnh Lạng Sơn. Toàn bộ số công nhân được tỉnh Lạng Sơn đón về đều có kết quả xét nghiệm âm tính tối thiểu 3 lần theo quy định và có nguyện vọng muốn trở về quê.

Công nhân quê Lạng Sơn xếp hàng chờ lên ô tô trở về nhà.

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh đã thống nhất với Bắc Giang chia làm 3 đợt đón công nhân về quê theo từng ngày từ 10/6 đến 12/6. Tỉnh Lạng Sơn cũng rà soát danh sách để sắp xếp lộ trình, phương tiện đón công dân bảo đảm tuyệt đối an toàn, khoa học, thuận tiện nhất.

Công an tỉnh Lạng Sơn được giao nhiệm vụ bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn trong quá trình đưa công dân từ Bắc Giang về Lạng Sơn. Mỗi xe vận chuyển người lao động từ tỉnh Bắc Giang về tỉnh Lạng Sơn có một chiến sĩ công an để bảo đảm công tác an ninh trật tự.

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế Lạng Sơn để bố trí xe ô tô đón, vận chuyển người Lạng Sơn từ tỉnh Bắc Giang về bàn giao cho các huyện, thành phố theo từng tuyến. Sở Tài chính thẩm định và cấp kinh phí để thực hiện công tác đón công dân.

UBND các huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn có nhiệm vụ phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng, thực hiện phương án tiếp nhận, sàng lọc, cách ly công dân thuộc địa bàn quản lý.

Bá Đoàn