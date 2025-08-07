Hơn 3.900 tỷ đồng mở rộng thủy điện Trị An ở Đồng Nai

Ngày 7/8, Ban Quản lý dự án Điện 3 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN), thông tin, dự kiến ngày 19/8 khởi công mở rộng thủy điện Trị An tại tỉnh Đồng Nai. Đây là công trình thủy điện được xây dựng vào năm 1984 và khánh thành năm 1991.

Dự án mở rộng thủy điện Trị An với vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, gồm hai tổ máy công suất 200MW, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Sau khi mở rộng, công trình sẽ tăng khả năng huy động nguồn điện cho phụ tải khu vực miền Nam, đặc biệt trong giờ cao điểm, đồng thời góp phần cải thiện chế độ vận hành hệ thống điện quốc gia.

Nhà máy thủy điện Trị An nằm trên sông Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Dự án được triển khai tại xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu cũ), nằm trong quy hoạch điều chỉnh phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, xét đến 2030, đã được Thủ tướng phê duyệt. Để phục vụ dự án, chủ đầu tư đã xây dựng cầu Hiếu Liêm bắc qua sông Đồng Nai.

Hiện, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đạt khoảng 73% diện tích cần thu hồi, trong đó 23% diện tích đã được bàn giao cho chủ đầu tư.

Các hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho các hạng mục chính như cửa lấy nước, đường ống áp lực, nhà máy và tuyến đường phục vụ xây dựng đã được phê duyệt. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ cũng đã hoàn tất. Nhà máy thủy điện Trị An hiện hữu nằm trên sông Đồng Nai, có 4 tổ máy với tổng công suất thiết kế 400MW, sản lượng điện trung bình 1,7 tỷ kWh mỗi năm.