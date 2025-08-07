Đồng Nai kiến nghị thêm 1 nhà ga tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Ngày 7/8, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai cho hay, tỉnh vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc bổ sung ga đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn.

Văn bản nêu rõ, với thiết kế chỉ bố trí 1 nhà ga hành khách trong khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành là chưa phù hợp. Trong khi đó, khu vực phía Đông tỉnh Đồng Nai tại các xã Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Hòa có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, quỹ đất rộng và có vị trí chiến lược trong kết nối giữa Đồng Nai với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ thông qua quốc lộ 1A và đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết nên cần thêm một nhà ga hành khách.

Nhà ga hành khách duy nhất tại Đồng Nai của tuyến đường sắt cao tốc được đặt tại khu vực sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

UBND tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận chủ trương giao Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, bổ sung 1 nhà ga hành khách tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai (huyện Xuân Lộc cũ) vào hồ sơ Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Vị trí ga hành khách tại xã Xuân Hòa đảm bảo khoảng cách để bố trí thêm 1 ga hành khách theo quy định.

Khu vực đề xuất xây thêm nhà ga hành khách ở xã Xuân Hòa gần với núi Chứa Chan, một trong những tổ hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng vừa được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua nghị quyết.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hồ sơ dự án Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài 82km, dự kiến bố trí các vị trí ga hành khách, ga hàng hóa, trạm bảo dưỡng gồm: 1 nhà ga hành khách tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành; 1 ga hàng hóa tại xã Trảng Bom; 2 trạm bảo dưỡng kỹ thuật tại xã Xuân Hòa và xã Xuân Đường.