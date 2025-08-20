Hồ chứa nước tạo cảnh quan nhưng… thiếu nước

Hồ điều hòa nằm ở quảng trường đường Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi) từng là điểm chứa nước thải gây ô nhiễm. Trước thực trạng đó, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư cải tạo hồ điều hòa thành hồ chứa nước tạo cảnh quan.

Việc xử lý ô nhiễm, cải tạo hồ điều hòa nằm trong dự án nâng cấp, chỉnh trang quảng trường và đường Phạm Văn Đồng. Dự án được thực hiện vào cuối năm 2024, hoàn thành vào tháng 3.

Dù hoàn thành đã lâu nhưng hồ điều hòa tại quảng trường đường Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn thiếu nước (Ảnh: Quốc Triều).

Theo đó, hồ điều hòa được nạo vét bùn đất, xử lý ô nhiễm. Trên mặt hồ được xây dựng các điểm ngắm cảnh. Theo chủ đầu tư, sau khi cải tạo, hồ điều hòa sẽ được bơm nước để tạo cảnh quan. Thế nhưng mục đích này hiện vẫn chưa đạt được.

Chị Trần Ánh Nguyệt, trú tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết hồ điều hòa nằm ngay khu vực quảng trường tỉnh. Đây là nơi tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh Quảng Ngãi. Địa điểm này cũng là nơi người dân đưa con em đến vui chơi, tập thể dục.

“Lúc trước nước hồ rất hôi, từ khi hồ được cải tạo thì nước thải không chảy vào đây nữa nên không còn ô nhiễm. Nhưng hồ rộng lớn sát quảng trường mà không có nước nên đáy hồ toàn cỏ dại”, chị Nguyệt chia sẻ.

Chị Nguyệt nói thêm, mấy tuần qua có một máy bơm hoạt động liên tục để bơm nước vào hồ. Tuy nhiên, lượng nước bơm vào khá hạn chế trong khi hồ khá rộng, thời tiết lại nắng nóng nên hồ vẫn không có nước.

“Hiện mực nước có dâng lên một ít nhưng vẫn chưa qua được ngọn cỏ. Nước dâng lên là nhờ mấy hôm nay có mưa lớn, nếu trời nắng nước sẽ bốc hơi hết”, chị Nguyệt nói.

Theo ông Võ Thành Trung, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng tỉnh Quảng Ngãi, dự án này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi (cũ) làm chủ đầu tư.

Tháng 7, dự án được chuyển cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

Nước trong hồ rất ít, mặt hồ bị cỏ dại bao phủ (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Trung cho biết sau khi tiếp nhận dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng tỉnh Quảng Ngãi sử dụng máy bơm công suất lớn bơm nước từ kênh N6 về hồ.

Máy bơm hoạt động hơn nửa tháng qua nên đáy hồ đã có nước. Tuy nhiên, đây là phương án mang tính cục bộ. Để có thể dâng nước đúng thiết kế cần phương án khả thi hơn.

“Chúng tôi mới tiếp nhận dự án nên chỉ thực hiện việc bơm nước theo phương án lúc đầu. Ban quản lý đang tính toán phương án khác để cấp nước cho hồ điều hòa một cách bài bản, đảm bảo mực nước dâng lên đúng thiết kế”, ông Trung nói thêm.