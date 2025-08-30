Hình hài dự án 178 tỷ đồng thoát nước khu đô thị Ciputra ra sông Hồng

Khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra (phường Phú Thượng, Hà Nội) có tổng diện tích quy hoạch trên 394ha, nằm ngay cạnh cầu Nhật Tân.

Hình ảnh các tuyến đường của khu đô thị siêu sang mênh mông trong biển nước và “rốn ngập” trên đường Võ Chí Công, cạnh trung tâm thương mại Lotte Tây Hồ, trở thành đề tài nóng mạng xã hội những ngày qua.

Đường Võ Chí Công, cạnh Lotte Tây Hồ (Hà Nội) bị ngập nặng những ngày qua gây cản trở giao thông đi lại qua cầu Nhật Tân (Ảnh: Nam Trung).

Dự án xây dựng tuyến cống xả và đoạn cống dẫn qua đê sông Hồng có tổng mức đầu tư 178 tỷ đồng được kỳ vọng là chìa khóa giải quyết tình trạng ngập úng ở khu vực này.

Thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đê hữu Hồng - đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Hà Nội thuộc đê cấp đặc biệt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có ý kiến thống nhất với UBND TP Hà Nội phương án xây dựng tuyến cống xả và đoạn cống dẫn qua đê đảm bảo thoát nước cho khu đô thị Ciputra.

Theo đó, vị trí tuyến cống bắt đầu từ bể xả trạm bơm Phú Thượng, cắt ngang qua đê hữu Hồng tại vị trí K56+260, sau đó chạy dọc theo hành lang thượng lưu đê và cách vị trí chân đê 15m. Khi đến gần cửa khẩu Đông Ngạc 2 thì tuyến cống bẻ vuông với đê qua phạm vi bãi sông để đổ ra sông Hồng.

Tổng chiều dài tuyến cống khoảng 737m, kết cấu dạng cống hộp bằng bê tông cốt thép M250, hai khoang kích thước 2x2m. Cống đặt ngầm dưới mặt đất tự nhiên 3-5m, chia thành 4 đoạn.

Thiết kế sơ bộ về hệ thống thoát nước từ khu đô thị Ciputra qua đê - đường An Dương Vương, ra sông Hồng. Vị trí cắt qua đường đê có chiều dài 42m (Ảnh: Phùng Minh).

Vị trí cắt qua đường đê An Dương Vương có chiều dài 42m. Theo phương án thiết kế, phía thượng lưu đê bố trí kết hợp nhà tháp vận hành cửa van đóng mở cống bằng điện, đảm bảo an toàn chống lũ của đê.

Phương án xây dựng tuyến cống thoát nước được yêu cầu phải phù hợp với chương trình, dự án nâng cấp đê hữu Hồng của TP Hà Nội.

Lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long (quản lý khu đô thị Ciputra) khẳng định dự án rất cấp bách, phù hợp với quy hoạch thoát nước của Hà Nội tới năm 2030, tầm nhìn tới 2050.

"Rốn ngập" trên đường Võ Chí Công, cạnh Lotte Tây Hồ, gây cản trở dòng phương tiện giao thông qua cầu Nhật Tân vào trung tâm Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

“Đây là dự án bơm thoát nước mưa từ vị trí hồ điều hòa ra sông Hồng, góp phần chống ngập cho khu đô thị Ciputra cũng như các khu dân cư lân cận phường Phú Thượng, phường Đông Ngạc. Do đó, trong quá trình vận hành, dự án không có tác động xấu tới môi trường. Dự án không có chất thải nguy hại”, đại diện công ty cho hay.

Sau khi thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án, UBND TP Hà Nội mới đây đã giao các sở ngành liên quan phối hợp với địa phương hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai.

Đơn vị này dự kiến thực hiện dự án trong thời gian từ nay tới năm 2028, sau đó sẽ bàn giao cho UBND TP Hà Nội quản lý, vận hành mà không yêu cầu hoàn trả kinh phí đầu tư xây dựng.