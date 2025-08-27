Vì sao khu đô thị siêu sang Ciputra, đường Võ Chí Công hay bị ngập nặng?

Hai ngày qua, mưa lớn kéo dài ở Hà Nội khiến đường Võ Chí Công đoạn qua Trung tâm thương mại Lotte Tây Hồ bị ngập nặng, ảnh hưởng rất lớn tới dòng phương tiện giao thông qua cầu Nhật Tân. Nhiều ô tô bị ngập nước, chết máy giữa dòng nước phải gọi cứu hộ.

Đến sáng 27/8, đoạn đường dài khoảng 200m cạnh Lotte Tây Hồ vẫn ngập sâu, phương tiện không thể qua lại.

Đường Võ Chí Công, đoạn qua trung tâm thương mại Lotte Tây Hồ, ngập nặng mỗi khi mưa lớn kéo dài, gây ách tắc luồng phương tiện giao thông qua cầu Nhật Tân (Ảnh: Nam Trung).

Không những vậy, một số tuyến đường nội bộ thuộc khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra, phường Phú Thượng cũng ngập sâu trong nước mỗi khi có mưa lớn.

Vì sao ngập nặng mỗi khi mưa lớn?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long lý giải, nước mưa từ khu vực có diện tích khoảng 150ha của phường Phú Thượng và 300ha của phường Đông Ngạc (cũ) chảy qua khu đô thị Ciputra mỗi khi mưa lớn. Lượng nước lớn dồn về một hướng, thoát qua cống tiêu D1500 về hướng đường Võ Chí Công.

Hướng thoát nước này luôn bị quá tải, làm cho nhiều khu vực ở phường Phú Thượng, Đông Ngạc, khu đô thị Ciputra và đường Võ Chí Công bị ngập úng rất nghiêm trọng, gây thiệt hại tới tài sản và ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Dự án trạm bơm tiêu Phú Thượng và hướng tuyến thoát nước ra sông Hồng đã được nhắc tới trong các phê duyệt quy hoạch chi tiết của Hà Nội từ năm 2002.

Hiện trạm bơm và hệ thống đường ống trong phạm vi khu đô thị Ciputra đã được thi công nhưng hệ thống cống thoát và dẫn nước bên ngoài ranh giới dự án chưa được thực hiện.

Sáng 27/8, đường Võ Chí Công vẫn mênh mông nước, gây cản trở phương tiện lưu thông qua cầu Nhật Tân (Ảnh: Nam Trung).

Trạm bơm tiêu nước mưa Phú Thượng là một trong các hạng mục hạ tầng thoát nước được quy hoạch trong khu đô thị Ciputra, có nhiệm vụ giải quyết tiêu úng cho 450ha (150ha phường Phú Thượng và 300ha phường Đông Ngạc, khu đô thị). Vì thế, việc triển khai dự án hiện rất cần thiết và cấp bách.

“Dự án sẽ giúp ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng ngập úng, bảo vệ tài sản của người dân, cơ sở hạ tầng và hạn chế thiệt hại về kinh tế”, đại diện Công ty Nam Thăng Long nêu rõ.

Dự án 178 tỷ đồng thoát nước qua đê An Dương Vương ra sông Hồng

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn mới đây có văn bản thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến cống xả và đoạn cống dẫn trạm bơm Phú Thượng của Công ty Nam Thăng Long theo hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) áp dụng hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) không yêu cầu thanh toán.

Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình UBND TP xem xét, phê duyệt.

Báo cáo của Công ty Nam Thăng Long cho thấy, dự án có tổng mức đầu tư gần 178 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2025-2028.

Thiết kế sơ bộ về hệ thống thoát nước từ khu đô thị Ciputra qua đê - đường An Dương Vương, ra sông Hồng (Ảnh: Phùng Minh).

Theo quy hoạch, bên cạnh hướng thoát nước tự nhiên qua đường Võ Chí Công, sẽ thoát nước mưa vào hồ điều hòa có diện tích 40ha, khi úng ngập sẽ được trạm bơm đặt tại khu đô thị Ciputra bơm xuyên qua đê - đường An Dương Vương, ra sông Hồng.

“Tuyến cống xả của trạm bơm tiêu Phú Thượng và trạm bơm tiêu Phú Thượng là hai dự án độc lập nhưng hoạt động kết nối cùng nhau với nhiệm vụ giải quyết tiêu thoát nước cho Phú Thượng, Đông Ngạc và khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra nhằm chống úng ngập khi mưa lớn”, công ty này nêu trong báo cáo gửi Hà Nội.

Từ bể xả trạm bơm ra đến sông Hồng có chiều dài khoảng 637m, tuyến cống được đặt ngầm dưới mặt đất.

Do dự án thoát nước độc lập với khu đô thị Ciputra nên sau khi hoàn thành (dự kiến quý I/2028), Công ty Nam Thăng Long hứa sẽ bàn giao cho UBND TP Hà Nội quản lý, vận hành mà không yêu cầu hoàn trả kinh phí đầu tư xây dựng công trình.

Một góc Khu đô thị Ciputra siêu sang ở Hà Nội (Ảnh: Hà Phong).

“Dự án không có yếu tố kinh doanh. Đây là dự án hạ tầng kỹ thuật góp phần giải quyết, hoàn thiện hệ thống thoát nước, chống úng ngập cho khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng và lân cận khi đưa vào sử dụng”, báo cáo gửi UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Lãnh đạo Công ty Nam Thăng Long cho biết, Sở Xây dựng Hà Nội đang hướng dẫn doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án này.