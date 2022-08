Hiệu quả từ mô hình Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và PCCC

Sáng 10/8, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Dương (Ban chỉ đạo 138) đã sơ kết 2 năm thực hiện mô hình "Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy (PCCC)".

Theo Ban chỉ đạo 138, Bình Dương là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị hóa nhanh làm phát sinh những vấn đề như ô nhiễm môi trường, an toàn giao thông, cháy nổ, vệ sinh thực phẩm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự...

Ban chỉ đạo 138 đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện mô hình "Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy" vào sáng 10/8 (Ảnh: A.X.).

Hiện địa bàn Bình Dương có hơn 50.900 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, 170 dự án khu dân cư, trong đó có 31 chung cư cao tầng với khoảng 1,2 triệu công nhân, người lao động ngoại tỉnh và người nước ngoài đến làm việc, lưu trú.

Đến nay, mô hình "Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy" được xây dựng trên địa bàn TP Dĩ An, Thủ Dầu Một, Thuận An và thị xã Bến Cát.

Điển hình khu dân cư tại TP Dĩ An với diện tích hơn 5ha, gồm khu chung cư 20 tầng với 400 căn hộ, 6 lô thương mại. Nơi đây có 1.400 nhân khẩu, 14 lớp mầm non với hơn 200 trẻ theo học.

Hàng năm, Ban điều hành hoặc đơn vị quản lý khu dân cư đều có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn "Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy" được 100% hộ gia đình cam kết, thực hiện.

Trong đó, người dân cam kết thực hiện không để xảy ra các hoạt động tuyên truyền chống phá; tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật. Ngoài ra, chung tay thực hiện các hoạt động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội...

Hai năm qua, tỉnh Bình Dương đã phát hơn 20.000 tài liệu khuyến cáo, 11.000 tin nhắn tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, ký cam kết với 4.000 hộ dân, thực hiện 36 lượt hướng dẫn Ban quản lý các khu dân cư thực hiện tự tổ chức, tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy.

Công an tỉnh Bình Dương tặng quà cá nhân có thành tích trong phong trào "Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy" (Ảnh: A.X.).

Về an ninh trật tự, lực lượng công an thường xuyên vận động nhân dân cảnh giác, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, triển khai thông báo các quy định, kiến thức pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương bằng nhiều cách khác nhau. Chú trọng nhất là qua các ứng dụng mạng xã hội.

Sau thời gian áp dụng mô hình, công an cùng các lực lượng liên quan phối hợp hoạt động, phát hiện, xử lý nhiều vụ về an ninh trật tự, vi phạm pháp luật. Đến nay, nhiều khu dân cư giảm mạnh về số vụ gây mất an ninh trật tự, phạm pháp hình sự...

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết việc triển khai mô hình "Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy" đã phát huy hiệu quả, gắn với việc nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", do đó Công an tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng mô hình.