Cháy nổ lớn trong đêm tại Hà Nội, 3 người tử vong

Dân trí Sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 3/1, tại số nhà 79 ngõ 18 phố Định Công Thượng, phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội). Bước đầu xác định có 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy.

Đêm 3/1, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, hiện các lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc trên. Sau khi có thông tin chính thức, chính quyền sẽ thông tin lại cho báo chí sau.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h cùng ngày, người dân sinh sống gần khu vực số nhà 79 ngõ 18 phố Định Công Thượng, phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một phòng trọ bên trong ngõ. Khi chạy đến hiện trường, người dân hốt hoảng chứng kiến một phòng trọ bị thổi tung phần mái, ngọn lửa lớn bao trùm cả căn phòng.

Phần mái căn phòng trọ bị thổi tung sau vụ nổ lớn (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Phòng trọ xảy ra cháy nổ có 2 vợ chồng thuê trọ (Ảnh: Hoàng Định).

Theo một nhân chứng: "Khi đó chúng tôi đang trong nhà thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển. Khi tôi chạy sang thì thấy mọi người đang lao vào dập lửa, đồng thời lấy cả gạch ném cho bung cửa sổ ra để xem có ai bên trong không. Trước đó, trong nhà này có 2 vợ chồng thuê trọ".

Tại hiện trường, hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC có mặt tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Đến khoảng 23h cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân trong vụ việc.

Hai xe cấp cứu túc trực tại hiện trường vụ cháy nổ (Ảnh: Hoàng Định).

Sáng 4/1, trao đổi thêm với PV Dân trí, một lãnh đạo UBND phường Định Công xác nhận, hiện đã có 3 nạn nhân tử vong trong vụ việc.

"Ngay trong đêm qua, các lực lượng Công an phường, công an quận Hoàng Mai và cả Công an TP Hà Nội đã xuống hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác định có 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy, nổ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ", vị lãnh đạo UBND phường Định Công nói.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường tìm kiếm các nạn nhân sau khi đám cháy đã được dập tắt (Ảnh: Hoàng Định).

Thông tin thêm về vụ cháy, Công an quận Hoàng Mai cho biết, các nạn nhân gặp nạn gồm cặp vợ chồng đang thuê trọ tên Phạm Huy H. (SN 1994) và Trần Thị T. (SN 1994, đều ở Hòa Bình); ngoài ra có một nạn nhân chưa xác định được nhân thân.

Lãnh đạo công an quận cho biết, sau ki dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện anh H. và chị T. đã tử vong trong nhà trọ.

Bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ cháy là nổ khí gas.

