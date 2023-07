Hiện trường vụ cháy lớn thiêu rụi 5 con tàu tiền tỷ

Khoảng 20h ngày 28/7, một vụ hỏa hoạn rất lớn xảy ra tại cảng Lạch Quèn (xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Ngọn lửa xuất phát từ một tàu cá neo đậu trên cảng và nhanh chóng lan sang các tàu lân cận.

Ngay khi phát hiện vụ cháy, các chủ tàu đang neo đậu trong cảng nhanh chóng điều khiển phương tiện ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng.

Công tác chữa cháy được triển khai với sự tham gia của ngư dân, chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An, Bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn.

Lửa bốc ngùn ngụt từ một con tàu neo đậu trong cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An (Ảnh: Sơn Hải Plus).

Các phương tiện neo đậu sát nhau, trên các tàu chứa nhiều dầu nên ngọn lửa kèm khói đen bốc lên dữ dội, gây khó khăn cho công tác dập lửa. Nhiều chủ phương tiện bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi sản nghiệp của mình.

Đến khoảng 1h ngày 29/7, vụ cháy mới được dập tắt.

Thống kê cho thấy có 5 tàu cá bị thiêu rụi hoàn toàn, một tàu cá bị hư hỏng nhẹ. Vào thời điểm xảy ra cháy, trên các tàu không có người nên không xảy ra thiệt hại về người..

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đại diện của xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu cho biết, vụ cháy tối qua khiến 2 tàu cá của ngư dân địa phương bị hư hỏng. Trong đó tàu của ông Trần Văn Tấn (41 tuổi, thôn Phú Thành, xã Quỳnh Long) có công suất 860-CV, có giá trị đầu tư ban đầu 8 tỷ đồng với 19 bạn thuyền.

Tàu của ông Bùi Xuân Xin (54 tuổi, thôn Đại Bắc, xã Quỳnh Long), công suất máy chính 829-CV, được đầu tư 11,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 19 lao động.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ hỏa hoạn:

Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cùng thiết bị chuyên dụng nỗ lực dập lửa (Ảnh: P. Nam).

Cảng cá Lạch Quèn (xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An) vừa được UBND tỉnh Nghệ An đầu tư nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2023. Sau khi hoàn thành nâng cấp, mở rộng, cảng cá này có thể chứa 500-700 tàu cá neo đậu, trú tránh bão an toàn.