Hiện trường vụ 3 bố con tử vong trên sông Bắc Hưng Hải ở Hưng Yên

Trong hai ngày (12-13/12), trên sông Bắc Hưng Hải, đoạn qua địa bàn xã Thanh Long (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) người dân, chính quyền địa phương phát hiện thi thể anh Trần Văn C. (27 tuổi) cùng 2 con gái nhỏ của vợ chồng anh này là cháu Trần L.A. (4 tuổi); Trần Q.A. (gần 2 tuổi).

Trong đó, thi thể anh C. được phát hiện vào sáng 12/12. Còn thi thể hai cháu L.A. và Q.A. lần lượt được tìm thấy trong sáng 13/12.

Trước đó, vào ngày 7/12, anh C. dẫn 2 con gái nhỏ ra khỏi nhà. Khi đi, anh này không mang theo vật dụng, tài sản gì, kể cả điện thoại. Đến chiều cùng ngày, anh C. đưa theo 2 con gái đến cầu Đừng (địa phận giáp ranh thôn Đặng Xá và thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ).

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, sông Bắc Hưng Hải thời điểm này mực nước thấp, nước chảy chậm. Theo một số người dân sống gần cầu Đừng, vào tối 7/12, họ vẫn thấy 3 bố con anh C. đi lang thang ở khu vực cầu này.

Nhiều người dân nhận định, có thể anh C. đã bế theo 2 con nhỏ nhảy từ cầu Đừng xuống sông Bắc Hưng Hải. Theo quan sát của phóng viên, từ mặt cầu Đừng xuống đến mặt nước sông khoảng 8m.

Theo thông tin từ UBND xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, thi thể cháu Trần Q.A. (2 tuổi) được lực lượng chức năng phát hiện dưới chân cầu Đừng vào sáng 13/12.

Khu vực phát hiện thi thể cháu Q.A. nằm sát bụi rau muống.

Hai bên bờ sông Bắc Hưng Hải, đoạn qua địa bàn xã Thanh Long nhiều bèo, rau muống sinh sống gây khó khăn cho việc tìm kiếm các nạn nhân.

Khu vực đưa thi thể cháu Trần Quỳnh A. lên bờ để thực hiện các thủ tục pháp lý vắng người qua lại. Theo bà B.Q., chủ cửa hàng tạp hóa gần chân cầu Đừng, chiều tối 7/12, anh C. dắt theo 2 con vào quán của gia đình bà mua nước. Song lúc này quán đông khách nên bà không để ý đến 3 bố con.

Khi quán hết khách, bà thấy chai nước vẫn để trên quầy thanh toán nhưng 3 bố con đã rời đi. "Người ra, vào quán rất đông nên tôi không có thời gian để ý hết mọi người. Mấy hôm sau phát hiện thi thể người bố tôi mới nhớ ra họ từng đến quán", bà Q. nói.

Nhiều người dân đau xót trước sự ra đi đột ngột của 3 bố con anh C. Theo thông tin từ Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên), qua khám nghiệm tử thi không tìm thấy tác động ngoại lực.

Từ khu vực cầu Đừng xuôi về phía hạ lưu hơn gần 3km, người dân, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu Trần N.A. (4 tuổi) ở gần chân cầu Đội (xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ).

Thi thể cháu N.A. được tìm thấy vào khoảng 10h ngày 13/12. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cháu N.A. và Q.A. cho gia đình để lo hậu sự.

Một số người thân trong gia đình anh C. cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên, anh C. và vợ xảy ra mâu thuẫn nên người vợ bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau đó, anh C. chăm sóc 2 con gái. Thời gian gần đây, anh này nghỉ làm và có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.