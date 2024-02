"Hành trình vì hòa bình" của những người lính mũ nồi xanh

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu tham gia giao lưu, chúc Tết các sĩ quan GGHB Việt Nam tại các điểm cầu (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì chương trình. Tham dự có lãnh đạo, đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; các quân nhân thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại thực địa và khách mời quốc tế; thân nhân một số cán bộ, nhân viên của lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Chương trình thiết lập 6 điểm cầu tại Hà Nội (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội), Thành phố Hồ Chí Minh (Bệnh viện Quân y 175), Phái bộ UNISFA tại khu vực Abyei, Phái bộ UNMISS tại Nam Sudan, Phái bộ MINUSCA tại Cộng hòa Trung Phi và tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giao lưu, chúc Tết các sĩ quan GGHB Việt Nam tại các điểm cầu (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Nội dung chương trình tập trung nhấn mạnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng các cấp; nắm tình hình sức khỏe, tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình; công tác chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc của các lực lượng Quân đội, Công an đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các phái bộ, qua đó động viên, nâng cao trách nhiệm, lòng tự hào, ý chí quyết tâm, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra các hoạt động nổi bật như giao lưu với điểm cầu tại Abyei (Đội Công binh số 2) và Tổ công tác Trung Phi, thăm hỏi và chia sẻ các câu chuyện về hoạt động chuẩn bị đón Tết xa nhà; giao lưu với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và sĩ quan Công an gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan; giao lưu với điểm cầu New York cùng sĩ quan Việt Nam làm nhiệm vụ tại trụ sở Liên hợp quốc đang về phép tại Việt Nam; giao lưu với người thân của những người lính mũ nồi xanh; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam thăm hỏi, giao lưu cùng các điểm cầu.

Các sĩ quan,quân nhân tại điểm cầu tại Phái bộ Nam Xu Đăng tham gia chương trình (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Từ Nam Sudan, bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, cho biết: Năm nay 100% cán bộ, chiến sĩ "mũ nồi xanh" của bệnh viện đều đón Tết tại đơn vị. Có nhiều cán bộ sẽ đón cái Tết đầu tiên xa nhà, xa Tổ quốc, do đó bệnh viện đã tổ chức cho các anh em cùng đón một cái Tết đầm ấm, ý nghĩa nhất với đầy đủ hoa mai, hoa đào, câu đối đỏ và đặc biệt là mang hương vị Tết ở quê nhà sang Nam Sudan.

Là khách mời tại điểm cầu Abyei, ông Nyinkwany Aguer Bol, Bộ trưởng Giáo dục khu vực Abyei chia sẻ, lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại khu vực Abyei đã làm xa hơn cả sứ mệnh của mình, không chỉ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình mà còn có những đóng góp rất cụ thể vào công việc giúp đỡ hỗ trợ nhân dân địa phương ở Abyei.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại chương trình (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN).

"Các quân nhân Việt Nam đã tích cực hỗ trợ chúng tôi xây dựng lớp học, thư viện và hỗ trợ bệnh viện của địa phương trong các nhiệm vụ y tế. Chúng tôi đánh giá cao những công việc mà các bạn đã làm cho Abyei và xin gửi lời cảm ơn đến Đội công binh Việt Nam đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua", ông Nyinkwany Aguer Bol nói.

Thăm hỏi tình hình thực hiện nhiệm vụ và công tác chuẩn bị đón xuân mới của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam tại các phái bộ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ: "Tôi thực sự rất xúc động khi được xem những hình ảnh và nghe các câu chuyện của các đồng chí đang làm nhiệm vụ tại các phái bộ. Chúng tôi rất tự hào về lực lượng mũ nồi xanh của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam".

Chương trình nghệ thuật tại chương trình (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gửi lời chúc đến những người lính "mũ nồi xanh" Việt Nam đón một mùa xuân ở xa Tổ quốc "nhưng lúc nào cũng gần gũi, nồng ấm và mang hương vị của quê hương"; đồng thời dặn dò các cán bộ, chiến sĩ vui Tết nhưng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho các lực lượng đóng quân tại phái bộ trước những xung đột, bất ổn vẫn đang diễn ra ở châu Phi.

Trong gần 10 năm qua, Việt Nam đã cử gần 800 lượt cán bộ, chiến sĩ để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại các phái bộ và trụ sở của Liên hợp quốc, qua đó góp phần cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đa phương hóa, đa dạng hóa, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, trong đó lực lượng Quân đội, Công an là những người tiên phong, đi đầu.