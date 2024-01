Hành khách quên điện thoại và 53 triệu đồng tại sân bay Nội Bài

Chiều 9/1, nhân viên an ninh sân bay Nội Bài Nguyễn Anh Tú trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện một chiếc ví trên xe đẩy tại nhà ga hành khách nội địa.

Qua kiểm tra, trong ví chứa 53 triệu đồng tiền mặt, 2 chiếc điện thoại và căn cước công dân mang tên N.C.C.

Chiếc ví được bàn giao lại cho hành khách N.C.C. (Ảnh: NIA).

Ít phút trước, anh N.C.C. đi chuyến bay VN1622 từ Quy Nhơn hạ cánh tại sân bay Nội Bài, đã để quên chiếc ví trước khi rời khỏi sân bay.

Khoảng 15 phút sau, anh C. vội vã quay trở lại sân bay để tìm ví. Anh được một nhân viên an ninh hướng dẫn liên hệ với Đội An ninh cơ động để nhận lại tài sản.

Vui mừng nhận lại tài sản, nam hành khách cho biết điều anh lo sợ nhất không phải mất tiền, mà là mất giấy tờ tùy thân và điện thoại chứa nhiều dữ liệu quan trọng.

Sân bay Nội Bài hướng dẫn hành khách thất lạc hành lý trong 24h kể từ thời điểm bỏ quên có thể liên hệ đường dây nóng 02435842627 của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài. Sau 24h kể từ thời điểm bỏ quên, hành khách liên hệ Phòng hành lý thất lạc (0983774546) để tìm tài sản.