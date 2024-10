Hành khách quên ba lô chứa 15.000 USD tại Nội Bài

Rạng sáng 11/10, một nam hành khách đáp chuyến bay từ Hàn Quốc về Hà Nội đã được hai nhân viên an ninh sân bay Nội Bài giúp đỡ nhận lại chiếc ba lô mà anh bỏ quên. Trong ba lô chứa 15.000 USD (hơn 370 triệu đồng).

Cụ thể, lúc 23h45 đêm 10/10, trong lúc làm nhiệm vụ tại ga quốc tế T2, 2 nhân viên an ninh sân bay là Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thành Tín đã phát hiện một chiếc ba lô màu đen tại cột 14, sảnh A2, tầng 1.

Nhân viên an ninh bàn giao lại ba lô cho hành khách Đ.V.S. (Ảnh: NIA).

Các nhân viên đã tiến hành kiểm tra chất nổ, soi chiếu an ninh. Qua kiểm tra, bên trong ba lô chứa 15.075 USD cùng nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Đ.V.S.

Trước đó, hành khách Đ.V.S đã rời sân bay di chuyển về trung tâm Hà Nội. Khi phát hiện mình bỏ quên ba lô, anh lập tức quay lại sân bay tìm kiếm.

Anh S. được các nhân viên hướng dẫn về phòng trực Đội An ninh cơ động để xác minh. Đến 0h30 ngày 11/10, nam hành khách đã ký nhận lại tài sản.

Anh S. cho biết do đi cùng đoàn nên cứ nghĩ chiếc ba lô đã được để hết lên xe. May mắn là nhân viên an ninh đã phát hiện kịp thời. Về nguồn gốc ngoại tệ, anh cho biết đó là số tiền tiết kiệm trong thời gian lao động tại Hàn Quốc.

Hành động của 2 nhân viên an ninh sân bay đã nhận được sự khen ngợi của hành khách Đ.V.S và những người chứng kiến.

Số ngoại tệ hành khách bỏ quên tại sân bay (Ảnh: NIA).

Theo đại diện sân bay Nội Bài, tình trạng hành khách quên tài sản giá trị lớn thi thoảng vẫn diễn ra tại sân bay. Gần 400 triệu đồng là số tiền lớn nhưng chưa phải kỷ lục. Sân bay từng ghi nhận hành khách để quên hơn 1 tỷ đồng.

Sân bay Nội Bài cho biết hành khách thất lạc hành lý trong vòng 24h có thể liên hệ hotline của Trung tâm An ninh hàng không (02435842627). Sau thời điểm trên, hành khách gọi về Phòng hành lý thất lạc - Cảng HKQT Nội Bài theo số 0983774546.