Thót tim khoảnh khắc đỡ em bé ngã tại sân bay Nội Bài

Ngày 22/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc "xuất thần" của một nữ nhân viên an ninh tại sân bay Nội Bài khi cứu một em bé ngã từ trên bàn.

Thót tim khoảnh khắc đỡ em bé ngã tại sân bay

Video được trích ra từ camera an ninh tại khu vực soi chiếu hành lý. Thời điểm đó, có một cặp vợ chồng trẻ bế con nhỏ đi đến cửa soi chiếu. Họ đặt đứa bé ngồi trên bàn rồi cho tư trang vào khay nhựa để chuẩn bị đẩy qua cửa soi chiếu.

Trong lúc loay hoay với khay nhựa, 2 vợ chồng không để ý đứa bé đang ngồi dịch dần về phía mép bàn. Em bé tiếp tục nhích dần rồi ngã khỏi mặt bàn.

Một nữ nhân viên dường như đã để ý đến em bé từ trước đó. Trong tích tắc, chị lao đến và kịp đỡ lấy em bé trước khi em ngã xuống sàn nhà. Bố mẹ của bé có một phen hốt hoảng và thở phào.

Qua tìm hiểu, câu chuyện xảy ra vào 14h09 ngày 19/2 tại ga hành khách T1, sân bay Nội Bài. Nữ nhân viên an ninh trong clip là chị Nguyễn Phương Dung (quê Thừa Thiên Huế) có 2 năm công tác tại Trung tâm an ninh sân bay Nội Bài.

Chị Nguyễn Phương Dung tại một sự kiện của sân bay Nội Bài (Ảnh: NIA).

Nữ nhân viên an ninh sân bay ngoài đời (Ảnh: NIA).

Chia sẻ lại câu chuyện, chị Dung cho biết không phải tự nhiên mà chị có phản xạ nhanh như vậy.

"Lúc đó thấy em bé ngồi bấp bênh, tôi bước tới định ngỏ ý bế hộ em bé, nhưng chưa kịp nói thì bé ngã", chị nói và cho biết lúc ấy chỉ cố lao tới đỡ, may mắn túm được cổ áo của em bé.

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đây là vụ việc hy hữu và may mắn vì nhân viên sân bay đã kịp can thiệp. Tuy nhiên, tình huống khác có thể sẽ không may mắn như vậy.

Sân bay khuyến cáo hành khách đi cùng con nhỏ qua thang cuốn, thang máy, cầu thang bộ lên máy bay, điểm soi chiếu an ninh… cần lưu ý: Luôn theo sát con, để con trong tầm mắt, không được để trẻ em tự ý chạy, nhảy, đùa nghịch vì nguy hiểm có thể bất ngờ xảy ra.

Nếu có khó khăn, hành khách có thể nhờ nhân viên tại sân bay hỗ trợ để tránh tình huống như trong câu chuyện trên.