Hàng nghìn tỷ đồng “rót” vào sân bay, khu công nghiệp ở Gia Lai

Khu công nghiệp 4.500 tỷ đồng kỳ vọng hút các nhà đầu tư lớn

Ngày 19/8, lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 được tổ chức tại xã Phù Mỹ Đông. Dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư, có quy mô gần 437ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, nhấn mạnh đây là dự án công nghiệp quy mô lớn, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc hiện thực hóa quy hoạch tỉnh; thể hiện cam kết mạnh mẽ của nhà đầu tư trong triển khai dự án, góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hiện đại.

Khởi công khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 (Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai).

Song song với khu công nghiệp, tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án cảng nước sâu Phù Mỹ, có khả năng tiếp nhận tàu trên 200.000 tấn. Khi hoàn thành, cảng sẽ mở ra cơ hội giao thương quốc tế trực tiếp, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực xuất nhập khẩu, tạo lợi thế vượt trội cho Khu công nghiệp Phù Mỹ, góp phần hình thành một trung tâm công nghiệp - logistics hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết thêm, lễ khởi công hôm nay là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai trong đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả, đúng tiến độ.

“Tôi hiểu rằng việc giải phóng mặt bằng, di dời mang đến nhiều thay đổi trong đời sống, sinh hoạt của bà con. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, kiên cường của quê hương Phù Mỹ anh hùng, tôi tin tưởng bà con sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ vì sự phát triển chung.

Tỉnh cam kết luôn đặt lợi ích chính đáng và đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân lên hàng đầu; bảo đảm tái định cư tốt hơn nơi ở cũ, hạ tầng hiện đại, hướng tới hình thành khu đô thị, công nghiệp kiểu mẫu”, ông Tuấn khẳng định.

"Thần tốc" thi công đường băng sân bay Phù Cát

Cũng trong ngày 19/8, tại xã Phù Cát, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.500 tỷ đồng, còn lại của địa phương. Công trình do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Dự kiến dự án hoàn thành trong 10 tháng.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (Ảnh: Doãn Công).

Sau khi hoàn thành, Cảng hàng không Phù Cát đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương và có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh Cảng hàng không Phù Cát có vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.

Tuy nhiên, hiện cảng hàng không đã bị quá tải, nhất là vào mùa cao điểm du lịch hè và các dịp tổ chức sự kiện, lễ, Tết. Đặc biệt, hệ thống đường băng do đã khai thác quá lâu, bắt đầu xuống cấp.

“Đây là một trong những công trình giao thông hàng không có quy mô lớn, tầm quan trọng. Do đó, tôi yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, Cảng hàng không Phù Cát và các địa phương giải quyết kịp thời những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án; kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm”, ông Hoàng yêu cầu.