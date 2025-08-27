Hàng nghìn ngôi mộ phía sau chùa Thiên Mụ bị cắm cọc gỗ có ghi số

Chiều 27/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đồng Sỹ Toàn, Chủ tịch UBND phường Kim Long, thành phố Huế, xác nhận sự việc hàng ngàn ngôi mộ phía sau chùa Thiên Mụ bị đóng cọc gỗ lên phần nấm mộ, gây phản cảm.

Theo ông Toàn, đây là cách làm thiếu trách nhiệm của những người được giao nhiệm vụ cắm cọc, kiểm kê tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích chùa Thiên Mụ.

Những ngôi mộ bị cắm cọc gỗ có ghi số thứ tự ngay giữa đỉnh nấm (Ảnh: Vi Thảo).

Việc kiểm kê, đền bù này là một phần của giai đoạn 2, điều chỉnh, mở rộng Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Di tích Kinh thành Huế, thuộc Quần thể di tích cố đô Huế.

Ông Toàn cho biết đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng nói trên là Ban Quản lý dự án khu vực 1, thuộc UBND thành phố Huế.

Ông Trần Hữu Quả, người dân sống trong khu nghĩa trang, cho biết sự việc các ngôi mộ phía sau chùa Thiên Mụ bị đóng cọc gỗ xảy ra gần một tuần nay.

“Họ đi đông lắm, làm việc liên tục trong mấy ngày, vừa phát quang vừa đóng cọc”, ông Quả cho hay.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Dân trí, tại hiện trường, toàn bộ các ngôi mộ nằm phía sau chùa Thiên Mụ đã được cắm cọc gỗ có ghi số thứ tự. Nhiều nấm mộ bị đóng trước hoặc sau bia ghi danh, có mộ bị cắm ngay tại vị trí thắp hương, thậm chí có mộ bị đóng cọc ngay giữa đỉnh.

Trong số những ngôi mộ bị đóng cọc, có cả phần mộ của nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Ngô Minh Khôi (tự Ngô Minh).

Một phần mộ bị cắm cọc ngay vị trí thắp hương (Ảnh: Vi Thảo).

GS.TS Triết học Thái Kim Lan (trú phường Kim Long) cho biết sau khi nghe tin những ngôi mộ sau chùa Thiên Mụ bị đóng cọc có đánh số, đích thân bà đã tìm đến kiểm tra.

Toàn bộ khu nghĩa trang và dân cư nằm trong phạm vi khu vực 1, di tích chùa Thiên Mụ sẽ phải di dời (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Giáo sư Thái Kim Lan, mộ chí là nơi linh thiêng, được người dân Việt Nam xem trọng, thờ cúng từ bao đời nay. Việc cắm cọc trên mộ là không nên, bất kể vì mục đích gì.

Phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 1 thành phố Huế để nắm thêm thông tin nhưng vị này cho biết đang bận họp.