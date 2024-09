Hàng loạt cá gần 20kg dính lưới khi hồ thủy điện lớn nhất miền Nam đóng đập

Chiều 30/9, sau một tuần xả lũ, hồ Trị An đã đóng cửa xả lũ. Hàng trăm người dân huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và khu vực lân cận đã đổ về chân đập để bắt cá "khủng" như tra dầu, lăng, mè, leo...

Khoảng 14h, Công ty Thủy điện Trị An đóng tràn, khiến mặt nước rộng nhiều ha dưới chân đập nhanh chóng rút về hạ nguồn. Các bãi đá, bụi cây dần dần hiện lên. Khi nước xuống thấp, cả nghìn người nô nức lao xuống hồ bắt cá.

Từ 12h, rất đông người dân đã tập trung hai bên bờ đập hồ thủy điện Trị An để đợi bắt cá. Họ trang bị đầy đủ các ngư cụ để bắt cá.

Theo anh Nguyễn Văn Mạnh (xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu), mỗi khi thủy điện Trị An xả lũ, cá từ hạ nguồn theo con nước ngược dòng lên phía đập, khi đụng phải đập tràn thì tụ lại tại đây.

Năm nay, người dân huyện Vĩnh Cửu và các vùng lân cận đến bắt cá rất đông. Tuy nhiên, do năm nay hồ Trị An chỉ xả đập một tuần nên lượng cá sông Đồng Nai bơi ngược dòng lên ít hơn so với năm trước.

Rất đông người dân khu vực lân cận đã kéo nhau đến bắt cá với đầy đủ đồ nghề như lưới, chài, chĩa...

Nhiều người dân mang theo thuyền để bơi ra ngoài xa thả lưới, bắt cá. Theo ghi nhận, năm nay lực lượng công an thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) đã cấm người dân dùng kích điện bắt cá. Lượng người dân đến xem cũng đông hơn mọi năm. Hầu hết người dân tham gia bắt cá đi theo nhóm, mục đích chính là để cho vui.

Anh Phạm Văn Hòa (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) cho biết, đợt đóng đập năm nay lượng cá ít hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, anh và nhiều người vẫn bắt được nhiều cá tra, lăng "khủng", có cân nặng gần 20kg, dài chừng 1m.

Theo ghi nhận của phóng viên, thường bà con đến bắt cá để ăn, liên hoan hoặc tham gia cho vui. Cũng có người đến bắt cá bán lại cho thương lái.

Cá ở đập là cá tự nhiên từ sông Đồng Nai bơi lên nên rất ngon và chất lượng. Giá bán cá bắt ở chân đập tràn Trị An cao hơn cá nuôi ở hồ.

Mỗi lần người dân bắt được cá "khủng" đưa lên bờ, từng tốp kéo đến chung vui, xin chụp ảnh kỷ niệm.

Anh Phát (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cùng nhóm bạn may mắn bắt được con cá tra gần 20kg chia sẻ: "Năm nào nhóm nghe hồ Trị An đóng đập cũng kéo nhau đi bắt. Năm nay nhóm may mắn bắt được cá tra lớn. Nhiều người trả giá 2 triệu nhưng tôi không bán. Đi bắt cá vui là chính, may mắn có cá thì về nhóm bạn làm bữa liên hoan".

Hồ thủy điện Trị An rộng 323km2, được xem là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam nằm trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài mục đích sản xuất điện lưới quốc gia, công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ... cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.