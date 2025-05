Công an Nghệ An tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ ngày 8/5

Ngày 1/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho hay, đơn vị này đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho khóa sát hạch và cấp giấy phép lái xe đầu tiên, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ Sở Giao thông vận tải.

Theo kế hoạch, khóa sát hạch đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 8/5 tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ số 1 Nghệ An, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ sát hạch cấp giấy phép lái xe tại Phòng Cảnh sát giao thông (Ảnh: Ngọc Anh).

Thực hiện yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam, các kỳ sát hạch và cấp giấy phép lái xe tại Nghệ An đã tạm dừng từ ngày 1/3. Nhiệm vụ này hiện được chuyển giao cho Công an tỉnh Nghệ An.

Sau gần hai tháng gián đoạn do quá trình chuyển giao, toàn tỉnh có gần 24.000 người đã hoàn thành đào tạo lái xe máy và ô tô nhưng chưa được sát hạch.

Trong khóa sát hạch đầu tiên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An dự kiến xử lý khoảng 400 hồ sơ.

Trong tháng 5 và tháng 6, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho các học viên đã hoàn thành khóa đào tạo tại các trung tâm đào tạo lái xe trên toàn tỉnh.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, yêu cầu các đơn vị phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị và phương tiện để tổ chức các kỳ sát hạch và cấp giấy phép lái xe đúng kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.