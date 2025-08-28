Hai vợ chồng tử vong, 2 trẻ nhỏ bất tỉnh trong quán bánh canh khóa cửa

Khoảng 8h ngày 28/8, nhiều người dân địa phương thấy quán bánh canh tại số 68 đường Kỳ La, thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh không kinh doanh như thường lệ.

Người dân gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên phá cửa quán thì phát hiện 2 vợ chồng chủ quán đã tử vong, 2 trẻ nhỏ cũng bất tỉnh (một cháu là con và một cháu là họ hàng của nạn nhân).

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Ngay sau đó, người dân đưa 2 trẻ nhỏ đi cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Lãnh đạo xã Thiên Cầm xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Cũng theo vị lãnh đạo, gia đình chủ quán quê tại xã Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên cũ), đến Thiên Cầm thuê mặt bằng kinh doanh.

Từ ngày 25/8, sau khi bão Kajiki (bão số 5) quét qua, toàn xã Thiên Cầm và nhiều địa phương của Hà Tĩnh bị mất điện. Người dân thường dùng máy phát điện để duy trì sinh hoạt. Phía trong quán bánh canh nêu trên, người dân cũng phát hiện có máy phát điện.