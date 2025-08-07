Hải Phòng bắn pháo hoa mừng Chung kết Giải bóng đá nữ Đông Nam Á

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng vừa có ý kiến tại Văn bản số 7133/VP-VX, thống nhất với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng trận Chung kết Giải Bóng đá Nữ Vô địch Đông Nam Á năm 2025 tại thành phố Hải Phòng.

Không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ tại Sân vận động Lạch Tray (Ảnh: Trâm Bầu).

UBND thành phố cho phép Công ty cổ phần Bóng đá Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa lúc 21h ngày 19/8/2025 tại sân vận động Lạch Tray. Màn trình diễn gồm 120 quả pháo loại số 4, 25 giàn pháo tầm thấp và pháo hỏa thuật, kéo dài không quá 10 phút. Kinh phí thực hiện do doanh nghiệp chi trả, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tại Công văn số 519/BCH-TM ngày 31/7.

UBND thành phố giao các đơn vị liên quan gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND phường Gia Viên, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty cổ phần Bóng đá Hải Phòng phối hợp tổ chức thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Các đơn vị phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là các Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo; số 56/2023/NĐ-CP về điều kiện an ninh trật tự; số 99/2016/NĐ-CP về quản lý con dấu và Nghị định số 138/2025/NĐ-CP về phân quyền trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong toàn bộ quá trình tổ chức. Sau khi kết thúc, các cơ quan, đơn vị liên quan phải tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện đúng quy định.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sân vận động Lạch Tray là địa điểm được lựa chọn đăng cai các trận đấu vòng bảng có đội tuyển nữ Việt Nam, cùng hai trận Bán kết và Chung kết Giải Bóng đá Nữ Vô địch Đông Nam Á năm 2025.

Việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí sôi động, lan tỏa tinh thần yêu bóng đá của người dân Hải Phòng và góp phần quảng bá hình ảnh thành phố cảng năng động, thân thiện đến với bạn bè quốc tế.