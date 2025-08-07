Hai nữ công nhân bị ô tô cán tử vong ở TPHCM

Gần 6h cùng ngày, tài xế N.Đ.H. (26 tuổi, quê Quảng Trị) lái chiếc xe tải biển số 37H-116.xx trên đường D1, hướng từ đường ĐT 743C đi Mỹ Phước Tân Vạn, phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ).

Hiện trường vụ tai nạn làm bà T. tử vong ở phường Tân Đông Hiệp (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khi đến điểm giao với đường Mỹ Phước Tân Vạn, nam tài xế cho xe rẽ phải. Trong lúc phương tiện ôm cua đã xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà P.T.T. (51 tuổi, ngụ TP Dĩ An cũ) lái cùng chiều.

Cú va chạm làm bà T. ngã xuống đường, nạn nhân bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ. Nạn nhân là công nhân của một công ty sản xuất giấy trong Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B. Sáng nay, nạn nhân đang lái xe đi làm thì không may gặp tai nạn.

Xe đầu kéo cán nữ công nhân tử vong trên đường ĐT 747A (Ảnh: CTV).

Đến khoảng 9h30, xe đầu kéo biển số 47H-051.xx do nam tài xế lái trên đường ĐT 747A, theo hướng Phú Giáo đi Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ).

Khi xe đầu kéo đến điểm giao với đường ĐT 746, phường Bình Cơ, TPHCM (phường Hội Nghĩa, TP Tân Uyên cũ), phương tiện xảy ra va chạm với xe máy do một nữ công nhân (41 tuổi) lái cùng chiều.

Vụ va chạm làm chiếc xe máy và nữ công nhân bị cuốn vào gầm ô tô đầu kéo, nạn nhân bị cán tử vong tại chỗ. Nữ công nhân làm việc cho công ty sản xuất đồ gỗ ở cách hiện trường khoảng 100m, khi người này đang chạy xe về nhà đã gặp tai nạn.

Công an TPHCM đã đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường hai vụ tai nạn nói trên.