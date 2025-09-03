Hai mẹ con tử vong sau va chạm với xe tải ở TPHCM

Ngày 3/9, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm 2 người tử vong ở phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn làm hai mẹ con tử vong trên đường Dương Thị Mười (Ảnh: Người dân cung cấp).

Hơn 11h cùng ngày, nam tài xế lái xe tải biển số 89H-024.xx chạy trên đường Dương Thị Mười, hướng đi đường Đông Bắc. Khi đến giao lộ Dương Thị Mười - Trương Thị Hoa, phường Trung Mỹ Tây, phương tiện này xảy ra va chạm với xe máy biển số 59G2-934.xx do người phụ nữ 40 tuổi chở theo con gái 18 tuổi (quê Tây Ninh) lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến hai mẹ con ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, thi thể hai nạn nhân nằm phía sau đuôi xe.

Nhận tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp cùng Công an TPHCM đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.