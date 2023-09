Hà Nội: Xe máy lao vào gốc cây, 2 người tử vong

Khoảng 18h15 ngày 11/9, tại đường liên xã Đại Thắng - Văn Hoàng (Phú Xuyên, Hà Nội), xe máy (chưa rõ biển số và danh tính lái xe) đang lưu thông bất ngờ xảy ra va chạm với một xe 3 bánh do một người đàn ông điều khiển.

Cú va chạm cực mạnh đã khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Phú Xuyên đã tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ sự việc.

Trong một diễn biến khác, khoảng 21h45 cùng ngày 11/9, một xe máy (chưa rõ biển số) chở 2 nam thanh niên đang di chuyển trên đường Thư Lâm (thuộc xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) thì bất ngờ lao vào gốc cây bên đường.

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng, hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Vụ việc đang được Công an huyện Đông Anh tiếp tục làm rõ.

Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội thông báo, ai là nhân chứng hoặc người có liên quan tới 2 vụ tai nạn kể trên thì liên hệ qua page Zalo PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CATP HÀ NỘI, hoặc số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451; hoặc Công an huyện Đông Anh, Công an huyện Phú Xuyên để phục vụ quá trình điều tra.