Hà Nội: Trao tặng 50.000 suất cơm nghĩa tình tới người dân gặp khó khăn

Chiều 27/8, hàng trăm trong tổng số 50.000 suất cơm nghĩa tình đã được chuẩn bị chu đáo để gửi tới những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Ngọc Hà (quận Ba Đình).

Mỗi suất ăn có giá trị 25.000 đồng và được Ban tổ chức kiểm nghiệm, giám sát độc lập, chặt chẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giá trị dinh dưỡng.

Được biết, chuỗi chương trình "Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình" được triển khai từ tháng 4/2020, là một hoạt động dài hơi, có sức sống, và đặc biệt nhân văn, hiệu quả trong thời gian TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Đều đặn hàng ngày, từ các bếp ăn của chương trình đặt tại các điểm trên địa bàn các quận, huyện, các bạn tình nguyện viên sẽ đóng hộp, sau đó khoảng 3.500 suất ăn sẽ nhanh chóng được chở đến hơn 20 địa điểm đã được đăng ký trước, phối hợp với các cơ sở Đoàn trao tới tận tay những người nhận khi vẫn còn đang nóng.

Mục tiêu ở giai đoạn 3: "Triệu bữa cơm - Tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội", Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội sẽ huy động 50.000 suất ăn để hỗ trợ bà con nghèo, lao động tự do, người lao động bị mất việc làm hay sinh viên bị mắc kẹt tại Hà Nội.

Anh Trần Đăng Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội chia sẻ: "Với mục tiêu chia sẻ bớt khó khăn, đảm bảo sức khỏe tinh thần cũng như vật chất cho người dân an tâm trong thời gian giãn cách, chúng tôi đặt sức khỏe và an toàn của người dân lên hàng đầu. Tại các Bếp ăn, chúng tôi cũng bố trí các tình nguyện viên có chuyên môn, kinh nghiệm để cùng phối hợp cùng Ban tổ chức rà soát nguyên liệu đầu vào, đảm bảo thực hiện đúng quy trình chế biến để suất ăn được cung cấp đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm".

Nhiều hoàn cảnh khó khăn tại nhiều khu phố, con ngõ tại Thủ đô được chia sẻ những phần cơm tới tận tay trong thời điểm dịch bệnh hiện tại.

Một gia đình sinh sống tại một con ngõ nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám hiện đang chưa có việc làm ổn định, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, xúc động khi được mọi người giúp đỡ bằng các suất cơm hàng ngày.

"Được mọi người quan tâm chia sẻ trong thời điểm dịch bệnh thực sự tôi rất xúc động, những suất cơm còn nóng và khá ngon, gia đình tôi đã nhận sự giúp đỡ từ khoảng một tuần nay và hi vọng sẽ có sự lan tỏa trong cộng đồng", một người dân sau khi nhận suất cơm cho hay.

Bà Nguyễn Thị Toán (75 tuổi) cũng đang gặp khó khi đang "mắc kẹt" tại khu trọ trên phố Đội Cấn chia sẻ: "Tôi thật sự rất vui khi nhận được sự quan tâm từ mọi người, mỗi suất cơm tôi nhận được hàng ngày được thay đổi món liên tục, các món ăn cũng được nấu khá ngon và dễ ăn".

Dịch Covid-19 tại Thủ đô vẫn đang diễn biến phức tạp, khó khăn lại nối tiếp những khó khăn, đặc biệt đối với những người lao động tự do, công nhân, người nghèo, sinh viên… trong thời gian Hà Nội áp dụng các biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Hơn lúc nào hết, họ đang cần những sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời để tất cả cùng có thể kiên cường vượt qua đại dịch.