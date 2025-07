Công an Ninh Bình công bố 39 điểm thu nhận hồ sơ căn cước

Ngày 28/6, Bộ Công an đã công bố các Quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự của Công an các tỉnh, thành phố theo địa giới hành chính mới. Theo đó, Công an tỉnh Nam Định và Công an tỉnh Hà Nam, cùng toàn bộ tổ chức trực thuộc, chính thức sáp nhập vào Công an tỉnh Ninh Bình.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính, Công an tỉnh Ninh Bình thông báo 39 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước trên toàn địa bàn tỉnh này.

Danh sách 39 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên toàn địa bàn tỉnh Ninh Bình: