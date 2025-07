Hà Nội có hơn 55.000 camera an ninh đang hoạt động

Sáng 2/7, Ban Chỉ đạo 138 TP Hà Nội tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2025.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 138 TP Hà Nội, thời gian qua, các cấp, ngành thành phố đã tổ chức tốt Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Kết quả được thể hiện ở việc có 175 mô hình, nhóm mô hình đã được nhân rộng thành hơn 8.800 điểm, gồm: Mô hình “Camera an ninh”; “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”, “khu công nhân tự quản về an ninh trật tự”, “Câu lạc bộ pháp luật”...

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: T.P.).

Các mô hình đã phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, động viên, huy động đông đảo nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ.

Toàn thành phố đã triển khai xây dựng 265 điểm mô hình camera an ninh với hơn 55.000 mắt camera an ninh. Trong đó, khoảng 90% camera của các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp đã ký cam kết sẽ chia sẻ dữ liệu thông tin khi lực lượng công an có yêu cầu.

Hiệu quả của mô hình camera an ninh đã góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, răn đe, ngăn chặn các đối tượng có ý định thực hiện hành vi phạm tội; góp phần kéo giảm các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tuyên dương 39 gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời, 22 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được nhận hỗ trợ của thành phố.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận những kết quả đã đạt được của TP Hà Nội trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội (Ảnh: T.P.).

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp lực lượng Công an TP khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào hướng dẫn, hỗ trợ 126 công an cấp xã nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, trụ sở làm việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là các nhiệm vụ mới ngay từ những ngày đầu tiên triển khai hoạt động trên địa bàn mới.

Đặc biệt, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh nhiệm vụ thực hiện Đề án 06, hướng dẫn, hỗ trợ chính quyền và nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công bảo đảm đồng bộ, thông suốt, không có “điểm nghẽn”.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và khẳng định sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc để tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố.