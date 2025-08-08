Hà Nội ra mắt nền tảng số với nhiều tiện ích phục vụ chuỗi sự kiện dịp 2/9

Đây là các kênh thông tin chính thống, phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra trên địa bàn.

Bà Nguyễn Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết website được tích hợp mạng xã hội, thư viện ảnh, video, bản đồ số sự kiện, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, kết nối cộng đồng và khẳng định bản sắc Thăng Long Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Giao diện website chính thức chuỗi sự kiện A80 (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ dừng lại ở vai trò truyền tải thông tin, nền tảng A80 còn được trang bị những tiện ích thông minh như: Chatbot AI tư vấn sự kiện, chỉ dẫn đường đi, lịch nhắc nhở; bản đồ tương tác với các điểm sự kiện, điểm tiếp nước, trạm y tế…, theo bà Hương.

Bà Hương cho hay cùng đó là hệ thống cảnh báo giao thông giúp người dân di chuyển an toàn, tránh ùn tắc. Tất cả được xây dựng với triết lý "lấy trải nghiệm người dân làm trung tâm", phản ánh tư duy công nghệ hiện đại gắn với trách nhiệm phục vụ cộng đồng.

Bà Hương nêu rõ nền tảng A80 còn là không gian để cộng đồng thể hiện tình yêu tổ quốc thông qua các chuyên mục như "80 đẹp lắm" - nơi lưu giữ và chia sẻ hình ảnh đẹp từ người dân; công cụ tạo thiệp, avatar Quốc kỳ… khơi dậy tinh thần dân tộc và tạo nên bản giao hưởng tự hào trên không gian mạng.

Các đại biểu tại lễ ra mắt (Ảnh: CTV).

Người dân, tổ chức, địa phương có thể chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng và chia sẻ trực tiếp trên nền tảng, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trong xã hội.

"A80 - Tự hào Việt Nam" là cổng thông tin số cập nhật đầy đủ, chính xác các nội dung liên quan đến lễ kỷ niệm gồm lịch trình diễu binh, diễu hành, chương trình nghệ thuật, triển lãm, cùng với thông tin điều tiết giao thông, an ninh, y tế và các hình ảnh, video đáng nhớ.

Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực để người dân trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế chủ động theo dõi và hòa mình vào không khí lễ hội lớn của dân tộc.

Với thiết kế mang sắc đỏ, vàng rực rỡ, cùng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đội ngũ diễu binh trên trang chủ, giao diện website tạo nên không khí trang trọng, hiện đại và gần gũi. Cấu trúc nội dung trực quan, phân mục rõ ràng theo từng sự kiện, giúp người dùng dễ dàng tra cứu, tương tác và chia sẻ.