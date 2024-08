Hà Nội: Nhà dân cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng

Sáng 29/8, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, lúc 4h40 cùng ngày, tại nhà bà Dương Thị N. (ở xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai) xảy ra cháy.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai điều 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Theo cảnh sát, tới 6h20 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Diện tích đám cháy khoảng 75m2.

"Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an huyện Quốc Oai tiếp tục làm rõ", đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai thông tin.