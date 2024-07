Hà Nội: Cháy nhà dân 4 tầng ở phố Trần Quý Kiên

Trưa 27/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) cho biết, vụ hỏa hoạn kể trên xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày tại căn nhà cao 4 tầng ở phố Trần Quý Kiên thuộc phường này.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Vào thời gian trên, tại ngôi nhà cao 4 tầng nằm trong ngõ 20, phố Trần Quý Kiên (phường Dịch Vọng) xảy ra cháy.

Theo cảnh sát, đám cháy bùng phát tại phòng ngủ ở tầng 4 của căn nhà.

Cảnh sát chữa cháy có mặt tại hiện trường để dập tắt vụ hỏa hoạn (Ảnh: Hoàng Tuấn).

"Thời điểm xảy ra cháy có 2 vợ chồng chủ nhà, nhưng rất may họ đã tự thoát ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, sau khoảng 15 phút đám cháy được khống chế", chỉ huy Công an phường Dịch Vọng thông tin.

Theo cảnh sát, vụ cháy xảy ra tại phòng ngủ tầng 4 của căn nhà cao 4 tầng (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy điều nhiều xe chữa cháy cùng chiến sỹ PCCC tới hiện trường dập lửa. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Thời gian qua, tại Hà Nội liên tục xảy ra hỏa hoạn tại các nhà dân, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Điển hình ngày 24/5, hai ngôi nhà ở và cho thuê nằm trong ngõ sâu phố Trung Kính, quận Cầu Giấy xảy ra hỏa hoạn làm 14 người chết, 6 người bị thương.

Gần đây nhất là vụ cháy nhà 6 tầng ngày 17/6 tại 207 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai làm 4 người tử vong.