Hà Nội hỗ trợ hơn 1.100 tỷ đồng học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông

Theo đó, HĐND TP Hà Nội quyết định, học phí học sinh phải đóng thực tế năm học 2022-2023 giữ nguyên như mức học phí năm trước. Phần chênh lệch so với mức học phí phải thực hiện theo lộ trình của Nghị định 81/2021/NĐ-CP, ngân sách thành phố sẽ cấp bổ sung cho các đơn vị. Dự kiến ngân sách thành phố phải hỗ trợ khoảng hơn 1.133 tỷ đồng cho năm học 2022-2023.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí tại kỳ họp diễn ra chiều 12/9 (Ảnh: Nguyễn Hợp).

Ngoài chính sách trên, UBND TP sẽ có cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của TP Hà Nội năm học 2022-2023. Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của TP Hà Nội trên địa bàn các xã miền núi sẽ được hỗ trợ 100% mức thu học phí năm học 2022-2023.

Thành phố cũng hỗ trợ toàn bộ phần học phí còn lại phải đóng theo mức thu học phí năm học 2022-2023. Trong đó, trẻ em mầm non và học sinh phổ thông thuộc đối tượng được giảm 70% học phí theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81 của Chính phủ và 50% học phí theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 8 đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố.

Đối với học viên thuộc đối tượng được giảm 70% học phí theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81; đối tượng được giảm 50% học phí theo quy định tại Nghị định số 81 đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố.

Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: trẻ em học mẫu giáo và học sinh là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm: trẻ em học mẫu giáo và học sinh là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ...