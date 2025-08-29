Hà Nội đề nghị người dân không sử dụng flycam, các vật thể bay dịp A80

UBND TP Hà Nội cho biết trong những ngày qua, trên địa bàn thành phố còn diễn ra nhiều hoạt động thả các vật thể bay (bóng bay, đèn trời, các loại đồ chơi có thể bay…), sử dụng flycam bay trái phép ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay của lực lượng Không quân luyện tập bay.

Trong thời gian từ nay đến ngày 2/9, Quân chủng Phòng không Không quân tiếp tục tổ chức bay luyện tập và tham gia Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Để bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường liên quan tuyên truyền nội dung về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; quy định cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời".

10 trực thăng bay ngang qua trên nóc Toà nhà Quốc hội (Ảnh: Mạnh Quân).

Công an Hà Nội được giao tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý nghiêm các hoạt động mua, bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời… làm ảnh hưởng đến hoạt động bay của Quân chủng Phòng không Không quân.

Hà Nội giao Bộ Tư lệnh thủ đô chỉ đạo các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thông báo đến các cơ quan, tổ chức cá nhân tạm dừng hoạt động của các loại tàu bay không người lái, phương tiện bay khác đã được Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu cấp phép.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng chế áp các phương tiện bay không người lái UAV vi phạm, thu giữ, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội.

Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm từ 6h30.

Ban Tổ chức sẽ tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8.