Hà Nội bố trí điểm trông xe phục vụ lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành dịp 2/9

Để phục vụ Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 hiệu quả và thành công, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Bảo tàng Hà Nội bố trí nhân lực, toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để tập kết phương tiện đưa, đón đại biểu xã, phường.

Hà Nội giao Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội bố trí toàn bộ mặt bằng khuôn viên Hoàng Thành Thăng Long, gồm sân vận động Cột Cờ và số 28 Điện Biên Phủ, làm nơi tập kết phương tiện đại biểu khu vực khán đài A.

Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô được giao bố trí toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để tập kết phương tiện đại biểu khán đài A.

Hà Nội giao Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong bố trí nhân lực, toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để phục vụ nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm.

Các lực lượng tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành dịp 2/9 (Ảnh: Mạnh Quân).

UBND các xã, phường cũng được giao rà soát trụ sở cơ quan, khu công cộng (cơ sở giáo dục, trụ sở công sở...) làm nơi tập kết phương tiện của nhân dân, đồng thời bố trí lực lượng phối hợp, hướng dẫn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy tại các điểm đỗ xe.

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết thành phố đã có chủ trương miễn phí vé xe buýt và vé tàu đường sắt trên cao (metro) cho du khách trong 4 ngày dịp lễ 2/9 (dự kiến từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9).

Hà Nội cũng đã khai trương tuyến xe buýt E11, đây là tuyến buýt kết nối các địa điểm du lịch ở thủ đô để du khách thuận tiện tham quan...

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội metro) vừa phát thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu metro trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3 đoạn Nhổn - Cầu Giấy nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và 80 năm Quốc khánh 2/9.

Các ngày 21, 24, 27 và 29/8: Tàu chạy từ 5h30 đến 24h (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ), giãn cách 6-10 phút/chuyến, trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút.

Ngày 30/8: Tàu hoạt động từ 5h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ 5h-8h; 10 phút/chuyến các khung giờ còn lại.

Ngày 1/9: Tàu hoạt động từ 5h30 đến 24h (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ), giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày.

Ngày Quốc khánh 2/9: Tàu hoạt động liên tục từ 0h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm (4h30-7h30 và 11h-14h30; các khung giờ khác 10 phút/chuyến.