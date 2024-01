Hà Nội 9,2 độ C, miền Bắc rét nhất từ đầu đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 6h sáng 24/1, nhiệt độ tại nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xuống thấp. Nơi rét nhất khu vực là đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) với mức nhiệt -2,5 độ C, thấp hơn 1,4 độ C so với một ngày trước.

Nhiều khu vực núi cao cũng ghi nhận mức nhiệt dưới 3 độ C như: Sapa (Lào Cai) 2,7 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 3,7 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 1,6 độ C.

Hình ảnh phóng viên Dân trí ghi nhận trên đỉnh Mẫu Sơn sáng 23/1, du khách bất chấp cái lạnh âm độ C, thích thú tận hưởng khung cảnh băng giá (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại Hà Nội, nhiệt độ quan trắc được ở trạm Hà Đông là 9,2 độ C. Nhiều tỉnh, thành phố Bắc Bộ cũng ghi nhận nhiệt độ thấp dưới 10 độ C. Với mức nhiệt này, học sinh tiểu học và mầm non có thể được nghỉ học.

Ở Trung Bộ, mức nhiệt tại Vinh (Nghệ An) đo được vào sáng nay cũng ở ngưỡng 9,1 độ C; trong khi Thanh Hóa 10 độ C. Không khí lạnh tăng cường đang bao trùm toàn bộ thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tác động xuống cả khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Trạm quan trắc Nhiệt độ lúc 6h sáng 24/1 (độ C) Tam Đường (Lai Châu) 6,4 Điện Biên 12 Mộc Châu (Sơn La) 3,7 Mai Châu (Hòa Bình) 9,2 Sapa (Lào Cai) 2,7 Yên Bái 9,5 Đồng Văn (Hà Giang) 1,6 Tuyên Quang 9,5 Bắc Kạn 5,7 Thái Nguyên 8,1 Việt Trì (Phú Thọ) 9,4 Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2,1 Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,2 Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -2,5 Bãi Cháy (Quảng Ninh) 7,8 Phủ Liễn (Hải Phòng) 8,3 Bắc Giang 7 Bắc Ninh 8,3 Hà Nội 9,2 Hải Dương 8,2 Hưng Yên 8,2 Nam Định 8,6 Phủ Lý (Hà Nam) 8,9 Ninh Bình 9,1 Thái Bình 8,7 Thanh Hóa 10 Vinh (Nghệ An) 9,1 Hà Tĩnh 11,5

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết giá rét duy trì ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những giờ tới. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng vẫn phổ biến 7-10 độ C, vùng núi 3-5 độ C, riêng khu vực núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dưới 15 độ C.

Tình trạng băng giá và mưa tuyết nhiều khả năng xuất hiện ở một số đỉnh núi cao phía Bắc như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Fansipan (Lào Cai), Phia Oắc (Cao Bằng)…

Tại Trung Bộ, khu vực xuất hiện mưa dông và trời rét, riêng Bắc Trung Bộ rét hại tương tự miền Bắc với nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ C. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt chạm ngưỡng 12-15 độ C; Nam Trung Bộ 16-19 độ C.