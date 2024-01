Miền Bắc rét buốt thêm 5 ngày

Ngày 23/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét hại, vùng núi cao phía bắc có nơi xuất hiện băng giá. Tình trạng này sẽ tái diễn trong hôm nay (ngày 24/1), khi khu vực tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh và gió mạnh ở tầng khí quyển trên cao.

Ngày và đêm nay, miền Bắc có nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi dưới 5 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ C, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 12-15 độ C.

Tình trạng băng giá và mưa tuyết nhiều khả năng tiếp diễn ở một số đỉnh núi cao phía Bắc như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Fansipan (Lào Cai), Phia Oắc (Cao Bằng)…

Dự báo nhiệt độ thấp nhất tại một số địa phương trong 5 ngày tới cho thấy tình trạng rét đậm, rét hại còn kéo dài ở nhiều nơi (Biểu đồ: Mẫn Nhi).

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), nhận định rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An duy trì đến hết ngày 26/1. Hai ngày tới, nhiệt độ trung bình ngày tại khu vực dưới 13 độ C.

Ngày 27-28/1, rét đậm vẫn tiếp diễn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; trong khi Trung Trung Bộ duy trì thời tiết rét buốt, sau đó mới cải thiện.

Chuyên gia cho biết những ngày tới, thời tiết Hà Nội rét hại sâu vào sáng sớm, nhiệt độ có thể tiếp tục xuống dưới 10 độ C. Phụ huynh cần theo dõi nhiệt độ lúc 6h sáng hàng ngày để quyết định việc cho con em đến trường.

Băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng sớm 23/1, khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C kèm độ ẩm cao (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước tình trạng rét hại kéo dài, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết khuyến cáo bà con vùng núi nên che chắn chuồng trại và có phương án giữ ấm cho đàn gia súc, cũng như cây trồng, vật nuôi.

Đáng lưu ý, người dân không nên dùng than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín vì có thể gây ngạt khí, thay vào đó sử dụng các thiết bị sưởi như điều hòa, máy sưởi điện, quạt sưởi; hạn chế mở cửa, cần bịt kín các chỗ hở và vết nứt có trong nhà.

Theo hướng dẫn của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, người dân có thể áp dụng biện pháp giữ ấm bằng mùi hương bằng cách sử dụng nến thơm, trầm hương, mùi thông, quế…

Để giảm thiểu tác hại từ băng giá, sương muối, người dân nên phun sương, tưới nước cho cây vào sáng sớm nhằm hạn chế tình trạng cây bị cháy, ủng nước…

Ngày 24/1, mưa dông cũng xuất hiện từ Hà Tĩnh đến Phú Yên với lượng phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm; nguy cơ gây ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.