Miền Bắc rét buốt đỉnh điểm, có nơi 0 độ C

Ngày 23/1, miền Bắc bước vào ngày rét nhất trong đợt này, khi không khí lạnh lấn sâu vào đất liền và chi phối toàn bộ thời tiết. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng trong hôm nay chỉ trong ngưỡng 7-10 độ C, vùng núi 2-5 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Với nhiệt độ xuống thấp kèm độ ẩm tăng cao, các khu vực núi cao đề phòng nguy cơ băng giá và mưa tuyết. Các hiện tượng này có thể ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm và quá trình phát triển của cây trồng; cũng như gây bất lợi cho hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của phương tiện tham gia giao thông.

Tại Hà Nội, trời giảm mưa và tạnh ráo hơn so với một ngày trước. Tuy nhiên, cảm giác rét sẽ gia tăng do nhiệt độ tiếp tục giảm, trong ngưỡng 8-14 độ C, thấp nhất tuần này.

Dự báo nền nhiệt tại Hà Nội trong 10 ngày tới (Ảnh: NCHMF).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong hôm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến những nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, sau đó mở rộng xuống Nam Trung Bộ về đêm.

Từ Thanh Hóa đến Nghệ An, trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C; riêng Hà Tĩnh 10-12 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế duy trì trạng thái rét buốt, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp 13-16 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng cao 2-4,5m, biển động mạnh. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Sóng cao 3-6m.

Trong khi đó, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-5m.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 2-5m, biển động mạnh.

Miền Bắc rét buốt đỉnh điểm khi nhiệt độ ở đồng bằng chỉ trong ngưỡng 7-10 độ C (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 23/1 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa rào, gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C, cao nhất 12-14 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, có nơi dưới 2 độ C; cao nhất 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 18 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; cao nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, có nơi dưới 7 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 9-11 độ C, phía nam 13-16 độ C; cao nhất phía bắc 21-23 độ C; phía nam 25-28 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.