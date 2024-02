Giao thông ùn tắc ngày cận Tết, CSGT khuyến cáo gì với người dân?

Ngày 4/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, những ngày cận Tết, giao thông trên địa bàn Thủ đô tăng đột biến, do nhu cầu người dân mua sắm Tết và di chuyển về quê. Việc này dễ xảy ra ùn ứ trong các giờ cao điểm.

Giao thông tại Hà Nội ùn ứ trong những ngày cận Tết (Ảnh: Trần Thanh).

Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các tổ công tác, Đội CSGT thuộc Phòng CSGT, Công an Hà Nội đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quanh khu vực bến xe, nhà ga, các tuyến đường ra vào cửa ngõ của Thủ đô để thực hiện phân luồng, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm... nhằm tránh ùn tắc, ùn ứ trên các tuyến đường.

Về việc phân luồng giao thông trong những ngày cận Tết, Phòng CSGT Hà Nội đã chủ động nắm tình hình, dự báo các tình huống tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc trên tuyến, trên địa bàn đơn vị, chủ động lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức ứng trực, phân luồng, hướng dẫn giao thông phục vụ nhân dân đi lại thông suốt, an toàn.

Lực lượng CSGT căng mình phân luồng giao thông tại các nút giao, cửa ngõ ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, lực lượng CSGT sẽ quyết liệt triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm xuyên Tết để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển trong quá trình nghỉ Tết, và quay trở lại làm việc trong những ngày đầu năm mới.

Trong những ngày cận Tết, giao thông tăng đột biến, đại diện Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân, khi có nhu cầu di chuyển bằng phương tiện xe khách về quê nên đặt vé tại các bến xe, hoặc trang thông tin của các bến xe theo quy định, khi đến và đi phải vào bến mua vé, tuân thủ việc sắp xếp của ban điều hành bến xe, nhà xe theo quy định.

"Người dân không tùy tiện bắt xe dọc đường, bên ngoài bến xe. Nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dần hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông", đại diện Phòng CSGT nhấn mạnh.

Ngoài ra, đại diện Phòng CSGT Hà Nội cũng khuyến cáo mọi người chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt "đã uống rượu bia, không lái xe"; đi đúng làn đường, phần đường, chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông.

CSGT căng mình phân luồng trên đường Nguyễn Xiển những ngày cận Tết (Ảnh: Trần Thanh).

Trao đổi thêm với phóng viên, vị đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục CSGT đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể, người dân cần điều khiển phương tiện đi đúng tốc độ, đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau trong các tình huống giao thông xảy ra trên đường. Tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia.

"Người dân không lên các phương tiện khi đã đông người, đủ khách, để phòng ngừa xe chở quá số người quy định, gây mất an toàn giao thông. Ngoài ra, người dân cũng cần chú ý quan sát khi di chuyển trên đường, tránh va chạm giao thông có thể xảy ra", vị đại diện Cục CSGT thông tin.