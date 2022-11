Giáng cấp, điều chuyển CSGT dùng gậy đánh tới tấp người lái xe

Camera ghi lại CSGT dùng gậy đánh nam thanh niên tới tấp (Clip: T.C.).

Trưa 1/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thống nhất hình thức kỷ luật giáng một cấp bậc đối với Đại úy Hà Tấn P. (CSGT trực tiếp cầm gậy đuổi đánh nam thanh niên lái xe vào sáng 31/10).

Ngoài ra, hai CSGT tham gia ca trực cùng Đại úy P. (trong đó, có một người điều khiển mô tô đặc chủng chở Đại úy P.) nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Đại úy P. và 2 CSGT sẽ bị điều chuyển khỏi Đội CSGT-TT Công an huyện Tân Trụ.

Trước đó, chiều 31/10, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai người mặc sắc phục CSGT đuổi theo một nam thanh niên chạy xe máy. Khi tiếp cận, một trong hai người mặc sắc phục CSGT đã dùng gậy điều tiết giao thông đánh tới tấp nam thanh niên và đạp xe máy xuống ruộng.

Khi đó, nam thanh niên bị đánh chỉ dùng tay tự vệ, không phản kháng, tay lái loạng choạng nên lao xuống ruộng.

Theo xác minh của PV Dân trí, sự việc xảy ra vào sáng 31/10 tại đường tỉnh 833, ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ.