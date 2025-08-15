Giám đốc Sở Nội vụ: Phường Kinh Môn cần giao nhiệm vụ cho từng đảng viên

Ngày 15/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Kinh Môn (Hải Phòng) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 làm việc phiên chính thức và bế mạc. Ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hải Phòng dự và chỉ đạo. Cùng dự có ông Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và 200 đại biểu đại diện cho 1.450 đảng viên của Đảng bộ.

Các đại biểu dự đại hội (Ảnh: Đỗ Gia Tuấn).

Phát biểu tại Đại hội, ông Vũ Tiến Phụng ghi nhận những kết quả Đảng bộ phường đạt được trong nhiệm kỳ qua. 100% chi bộ và hơn 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 16/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất tăng 10,86%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 86 triệu đồng; 25 tuyến phố văn minh được xây dựng. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh.

Ông nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường cần đổi mới phương thức lãnh đạo khoa học, hiệu quả; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Mỗi chi bộ, mỗi đảng viên phải được giao nhiệm vụ cụ thể, có tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện. Đồng thời, tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp, phát triển đảng viên mới; tăng cường gần dân để dân gắn bó với Đảng.

Ông cũng yêu cầu phường Kinh Môn điều chỉnh quy hoạch, phát huy vai trò vùng lõi đô thị, tạo liên kết phát triển kinh tế giữa phía tây và đông thành phố. Phường cần chú trọng phát triển công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, kinh tế tư nhân; chỉnh trang đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính phải gắn với xây dựng chính quyền thân thiện, sát dân, vì dân.

Ông Vũ Tiến Phụng phát biểu tại đại hội (Ảnh: Đỗ Gia Tuấn).

Đại hội đề ra mục tiêu nhiệm kỳ mới: hằng năm kết nạp đảng viên đạt 3% trở lên, kết nạp 2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; 95% tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thu ngân sách nhà nước tăng 5%/năm; tổng giá trị sản xuất tăng 12%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 11%/năm.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 26 người, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 10 người.

Ông Nguyễn Vỹ, Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Vũ Hồng Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; và ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường.