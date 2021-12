Giám đốc Metro Hà Nội lên tiếng việc "dùng" dân để diễn tập sự cố bất ngờ

Dân trí Trước những băn khoăn, lo lắng của dư luận về việc sẽ tiếp tục tổ chức diễn tập sự cố bất ngờ, không báo trước cho hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông, Giám đốc Metro Hà Nội đã lên tiếng giải đáp.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 15/12, ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội), khẳng định đơn vị không tự "vẽ" ra các tình huống diễn tập sự cố bất ngờ, không báo trước cho hành khách di chuyển trên đoàn tàu tuyến đường sắt đô thị (metro) Cát Linh - Hà Đông.

Theo đó, trong vận hành hệ thống metro Cát Linh - Hà Đông có 166 quy trình, trong đó bao gồm 63 tình huống khẩn cấp. Tất cả các tình huống này từng xảy ra đối với các tuyến metro trên thế giới.

Giám đốc Metro Hà Nội lên tiếng giải đáp những băn khoăn, lo lắng của dư luận về việc sẽ tiếp tục tổ chức diễn tập sự cố bất ngờ, không báo trước cho hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông (Ảnh minh họa).

Trước đó, từ ngày 20/12/2020 - 31/12/2020, Metro Hà Nội đã diễn tập đủ 63 tình huống nhưng không có hành khách và không có yếu tố bất ngờ.

Sau khi được Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống ACT (Pháp) cấp chứng nhận an toàn, đơn vị này tiếp tục khuyến cáo trong một năm đầu vận hành khai thác cần tiếp tục diễn tập các sự cố bất ngờ để đảm bảo sự thuần thục trong khâu xử lý, đảm bảo an toàn khi vận hành. Điều này cũng đã được Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng chấp thuận, khuyến cáo Metro Hà Nội thực hiện.

"Yếu tố bất ngờ ở đây là bất ngờ về thời điểm xảy ra sự cố, không báo trước. Tuy nhiên, sự cố này vẫn chỉ là một trong 63 tình huống đã được xây dựng, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đây là công việc bắt buộc phải làm và thế giới cũng làm, chỉ trong năm đầu vận hành thôi" - ông Trường phân tích.

Cũng theo ông Trường, sau một năm vận hành và kích hoạt các sự cố bất ngờ không báo trước, Metro Hà Nội sẽ có báo cáo cụ thể về các tình huống đã áp dụng, báo cáo kết quả và mức độ tác động đến hành khách… trên cơ sở đó sẽ đưa ra giải pháp nhằm hạn chế bất cập, nâng cao năng lực xử lý sự cố và giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng đến hành khách sử dụng dịch vụ.

"Riêng các sự cố "nhạy cảm" thì sẽ báo trước cho hành khách. Đặc biệt là tình huống liên quan đến an toàn, tính mạng của hành khách thì sẽ không bao giờ diễn tập kèm yếu tố bất ngờ" - ông Trường cho hay.

Giám đốc Metro Hà Nội khẳng định, riêng các sự cố "nhạy cảm" thì sẽ báo trước cho hành khách, đặc biệt là tình huống liên quan đến an toàn, tính mạng của hành khách thì sẽ không bao giờ diễn tập kèm yếu tố bất ngờ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bên cạnh đó, Giám đốc Metro Hà Nội cũng khẳng định yếu tố bất ngờ không phải là đem hành khách ra để "thí nghiệm". Về thắc mắc của dư luận khi diễn tập bất ngờ rồi xảy ra hệ lụy thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển khi sử dụng dịch vụ, ông Trường cho biết đơn vị đều có quy trình xử lý tương ứng để kích hoạt; đảm bảo chung chuyển hành khách sang phương tiện khác, xin lỗi và hoàn trả tiền vé đã mua.

Khi PV đặt câu hỏi Metro Hà Nội có lường trước được phản ứng của người dân khi tiếp tục tổ chức diễn tập sự cố bất ngờ, không báo trước, ông Trường cho biết, trên thực tế, các sự cố này vẫn có thể xảy ra và nhắc lại yếu tố bất ngờ trong vấn đề này chỉ là thời điểm kích hoạt sự cố.

"Metro Hà Nội sẽ không biết thời điểm nào thì kích hoạt tình huống nào nhưng mặc nhiên theo quy trình, đơn vị sẽ áp dụng ngay các biện pháp xử lý, không để bị động, lúng túng khi xảy ra sự cố" - ông Trường thông tin thêm.

Như Dân trí đã đưa tin, mới đây, ông Vũ Hồng Trường cho biết, sắp tới tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ có thêm những tình huống diễn tập sự cố bất ngờ, không báo trước cho hành khách.

Thông tin nêu trên ngay sau khi được báo chí đăng tải đã lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội và có nhiều ý kiến trái chiều.

Đáng chú ý, nhiều luật sư có quan điểm cho rằng, chưa có cơ sở pháp lý cho phép Metro Hà Nội tổ chức diễn tập sự cố bất ngờ, không báo trước cho hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông và đặc biệt là không thể mang người dân ra... "thí nghiệm".

