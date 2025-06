Giám đốc Công an Yên Bái làm Cục trưởng Cục trang bị và Kho vận

Ngày 16/6, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục trang bị và Kho vận, Bộ Công an.

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục trang bị và Kho vận, Bộ Công an (Ảnh: Công an Yên Bái).

Quyết định điều động Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

Ngoài ra, Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái được giao phụ trách Công an tỉnh Yên Bái.

Tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo công an tỉnh được tin tưởng giao nhiệm vụ mới, ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đánh giá cao năng lực, bản lĩnh chính trị và ghi nhận những đóng góp to lớn của 3 Đại tá nêu trên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái được giao phụ trách Công an tỉnh Yên Bái (Ảnh: Công an Yên Bái).

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tin tưởng, các lãnh đạo được giao nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.