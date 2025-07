Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra, người dân La Phù nộp nhiều bánh kẹo

Ngày 9/7, các đại biểu HĐND TP Hà Nội chất vấn lãnh đạo Sở Y tế về trách nhiệm khi xảy ra những vi phạm an toàn thực phẩm (ATTP) tại bếp ăn tập thể, tình trạng thức ăn đường phố không bảo đảm ATTP, tình trạng thực phẩm chức năng giả, sữa giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ...

Trả lời chất vấn, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội, cho biết toàn thành phố hiện có 3.500 bếp ăn tập thể, 1.200 bếp ăn tập thể ở doanh nghiệp, khu công nghiệp, bệnh viện, gần 7.000 điểm kinh doanh thức ăn đường phố chủ yếu tập trung quanh các trường học, bến xe.

Theo ông Hưng, 6 tháng đầu năm, Sở Y tế đã thanh tra, kiểm tra 4.200 lượt và đã phát hiện 68 bếp ăn tập thể vi phạm, xử phạt trên 3,2 tỷ đồng. Qua kiểm tra phát hiện 20% nhân viên chưa đủ kiến thức về ATTP và 70% điểm bán thức ăn đường phố khó truy xuất nguồn gốc.

Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội, trả lời chất vấn (Ảnh: Hữu Thắng).

Về thực trạng sữa giả, thực phẩm chức năng giả được phản ánh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội, cho biết trên toàn thành phố có 3.800 cơ sở kinh doanh, phân phối sữa và thực phẩm bổ sung.

Từ năm 2023 đến nay, ngành y tế Hà Nội đã tổ chức 82 đoàn kiểm tra, phát hiện 26 vụ vi phạm, xử phạt trên 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Phát biểu làm rõ thêm ý kiến đại biểu nêu, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết thành phố hiện có hơn 80.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ba ngành gồm y tế, nông nghiệp và môi trường, công thương...

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội (Ảnh: Hữu Thắng).

Để tăng cường giám sát, từ năm 2023 đến nay, thành phố đã thành lập gần 1.000 đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm ở các cấp. Tổng số tiền xử phạt các vi phạm từ năm 2023 đến nay là hơn 52 tỷ đồng, riêng 5 tháng đầu năm nay là khoảng 15 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong giai đoạn gần đây, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 11 vụ án với 21 bị can liên quan đến vi phạm an toàn thực phẩm, theo bà Hà.

Nêu ví dụ ở làng nghề La Phù, bà Hà cho biết sau khi Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đi kiểm tra, người dân đã tự nộp các sản phẩm chưa đủ điều kiện để tiêu hủy.

Công an Hà Nội vừa quyết định tạm giữ 4 người trong đường dây thu gom lợn bệnh về giết mổ rồi bán ra các chợ và nhà hàng trên địa bàn (Ảnh: Mai Dung).

Bà Hà cho biết với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đã có sự chuyển biến rõ nét. Nhận thức của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cũng đã được cải thiện và không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm lớn.

Tuy nhiên, qua phóng sự phát tại phiên chất vấn cũng như ý kiến đại biểu HĐND nêu, bà Hà nhấn mạnh thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất mô hình và công tác quản lý để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hiện nay...

Lãnh đạo Hà Nội cho biết thành phố tiếp tục đề xuất Chính phủ và các bộ ban hành sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.