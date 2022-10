"Giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số sẽ hạn chế tiêu cực"

Sáng 10/10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị chuyển đổi số lần thứ nhất và Công bố Ngày chuyển đổi số ngành công an. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Thông điệp của Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã thống nhất lấy Ngày chuyển đổi số Quốc gia ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số của ngành Công an.

"Tại hội nghị hôm nay, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, tôi chính thức công bố ngày 10/10 hàng năm là Ngày chuyển đổi số Công an nhân dân", Bộ trưởng Tô Lâm công bố.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, sự kiện hôm nay khẳng định quyết tâm chính trị và sự tiên phong đi đầu của lực lượng Công an nhân dân trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời truyền tải thông điệp đổi mới, sáng tạo, đột phá trong thực hiện công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh, quá trình chuyển đổi bao giờ cũng rất khó khăn, và chuyển đổi số thì càng khó khăn hơn, vì đây là phương thức phát triển mới, là vấn đề chưa có tiền lệ, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Thời gian qua, Bộ Công an đã quyết liệt hành động, khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt và quyết tâm chính trị trong quá trình chuyển đổi số công tác quản lý dân cư, đặc biệt thể hiện qua việc triển khai "Đề án 06", một nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả phục vụ chuyển đổi số quốc gia, phục vụ nhân dân nhưng cũng rất khó.

Theo Thủ tướng, bên cạnh những kết quả đạt được, công cuộc chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số của ngành công an còn có những hạn chế và đối mặt với khó khăn, thách thức:

Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện môi trường pháp lý cần đẩy mạnh hơn nữa;

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương còn nhiều hạn chế, vướng mắc, chưa hiệu quả, chưa hình thành một hệ thống liên thông, thông suốt.

"Chỗ nào liên thông được, kết nối được không những thúc đẩy công việc suôn sẻ hơn, đỡ phiền hà cho người dân, mà còn khắc phục được hạn chế, yếu kém là khi thực hiện thủ tục hành chính thường xảy ra những việc tiêu cực. Nếu chúng ta giải quyết việc này trên môi trường số sẽ hạn chế được những tiêu cực rất nhiều", Thủ tướng nói và giải thích thêm "Môi trường số khiến cán bộ "không nói dối được"; môi trường số hiện lên công việc hàng ngày, hàng giờ với thời gian thực. Muốn làm được điều này thì phải chia sẻ, kết nối dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương".

Cũng theo Thủ tướng, việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến tuy có nhiều chuyển biến nhưng chưa thực chất, tỷ lệ người sử dụng chưa nhiều;

An toàn, an ninh mạng nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao diễn biến ngày càng phức tạp. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu còn nhiều hạn chế.

Thủ tướng nhấn mạnh, triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia là công việc rất lớn, rất chiến lược, nhưng phải bắt đầu bằng những hành động cụ thể, mục tiêu cụ thể, làm việc nào dứt điểm việc đó. Việc ngành Công an tổ chức Hội nghị về chuyển đổi số hôm nay mới chỉ là những bước đầu, còn rất nhiều việc phải làm phía trước.

Do đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an cần thống nhất nhận thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, quyết liệt tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt vai trò thường trực trong tổ chức triển khai Đề án 06 của Chính phủ, trọng tâm là: Ứng dụng hiệu quả hệ thống định danh và xác thực điện tử để khai thác thông tin của chủ thể danh tính điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; phục vụ các dịch vụ định danh và xác thực điện tử cho cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

Ngành công an cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận. Các dịch vụ hành chính công của ngành Công an là những dịch vụ rất gần gũi, sát thực với người dân, số lượng thực hiện lớn, nên Bộ Công an cần phát huy tính tiên phong để tạo sức lan tỏa;

Phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ về quy mô, quy trình thủ tục xây dựng Trung tâm dữ liệu lớn quốc gia đảm bảo kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật; bảo đảm tuyệt đối an ninh mạng, an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là các hệ thống kết nối phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Thứ hai, ngành công an cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ số và các sản phẩm của cuộc Cách mạng khoa học lần thứ 4 trong công tác nghiệp vụ ngành công an nhằm đảm bảo các yêu cầu:

Phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo điều hành của lực lượng công an với các Trung tâm chỉ huy, chỉ đạo, xử lý điều hành thông tin đa nhiệm; hỗ trợ chỉ huy và triển khai công tác nghiệp vụ, giữ gìn an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm của ngành công an một cách tổng thể;

Đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội thông minh theo chức năng quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an.

Thứ ba, ngành Công an cần nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách ưu tiên phù hợp để thu hút chuyên gia, nhân lực chất lượng cao về khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào phục vụ trong ngành Công an. Đồng thời, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ thành công của các quốc gia tiên tiến để thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số ngành Công an, tạo sự lan tỏa góp phần xây dựng Chính phủ số, công dân số, nền kinh tế số, xã hội số.