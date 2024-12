Giải cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo

Lúc 16h ngày 28/12, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam, nhận được thông báo từ Công an xã Bình An (huyện Thăng Bình) về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn An Thái, xã Bình An.

Tại hiện trường, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 43H-012.xx kéo theo rơ-mooc biển kiểm soát 43R-035.xx lao xuống ruộng bên lề đường khi đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam. Phương tiện do ông Hồ Đắc Tùng (SSN 1970, trú tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Vụ tai nạn khiến xe đầu kéo lật nghiêng, phần đầu xe biến dạng nghiêm trọng, tài xế bị mắc kẹt trong cabin.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng điều động một xe cứu nạn, cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tài xế bị mắc kẹt trong cabin được đưa ra ngoài an toàn (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Sau khi đánh giá tình hình và triển khai đội hình, cảnh sát sử dụng các trang thiết bị để thực hiện công tác cứu nạn. Lực lượng chức năng đã trấn an tâm lý, động viên người bị nạn bình tĩnh, hợp tác để công tác cứu nạn diễn ra nhanh chóng và an toàn.

Sau hơn 15 phút, cảnh sát đã cứu và đưa tài xế ra ngoài an toàn, chuyển lên xe cứu thương để đưa đến cơ sở y tế.