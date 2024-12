Sạt lở bờ biển nghiêm trọng ở Hội An, Quảng Nam công bố tình huống khẩn cấp

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, năm 2024, mặc dù không xuất hiện lũ lớn, nhưng tình hình thiên tai vẫn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bờ biển Hội An. Các đợt gió mùa đông bắc và triều cường đã tạo ra sóng lớn, gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực bờ biển phường Cẩm An, thành phố Hội An.

Chiều dài sạt lở lên tới 225m với độ sâu trung bình 5-7m, đe dọa tài sản của nhà nước và người dân. Công trình kè tạm đã bị hư hỏng nặng do sóng lớn và gió mạnh, khiến một lượng lớn cát bị cuốn trôi.

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển phường Cẩm An, thành phố Hội An trong mùa mưa bão năm 2024 (Ảnh: Ngô Linh).

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã chỉ đạo Chủ tịch UBND kiêm trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hội An thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các biện pháp bao gồm cắm biển, căng dây cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, và bố trí lực lượng canh gác để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách; tăng cường thông tin, truyền thông để người dân, du khách nắm rõ tình hình sạt lở, có biện pháp phòng tránh kịp thời.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu theo dõi sát sao tình hình thiên tai, diễn biến sạt lở, và chủ động sơ tán người dân, du khách khi cần thiết. Các báo cáo về tình hình sạt lở sẽ được gửi về UBND tỉnh và cơ quan liên quan để có chỉ đạo kịp thời.

Trước đó, UBND thành phố Hội An đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam ban bố tình huống khẩn cấp do tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển phường Cẩm An.