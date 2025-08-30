Giải cứu 5 người dân mắc kẹt trong rừng suốt 2 ngày do nước lũ

Chiều 30/8, thông tin từ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị, cho hay đơn vị đã phối hợp với Công an xã Hướng Hiệp (Quảng Trị), giải cứu thành công 5 người dân mắc kẹt trong rừng.

Những người được giải cứu gồm: anh Hồ Hoàn (SN 1982), Hồ Văn Minh (SN 1987), Hồ Văn Diệp (SN 2002), cùng trú ở xã Hướng Phùng; Hồ Văn Thức (SN 1989) và Hồ Văn Linh (SN 1999), cùng trú ở xã Hướng Hiệp, đều thuộc tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng triển khai công tác ứng cứu người dân mắc kẹt (Ảnh: Công an cung cấp).

Cách đây 2 ngày, nhóm người nêu trên vào khu vực rừng keo tràm thuộc xã Hiếu Giang (Quảng Trị) làm việc. Tuy nhiên do mưa lớn, nước khe suối dâng lên khiến họ bị mắc kẹt, không thể trở về và rơi vào tình trạng thiếu lương thực, nước uống.

Nắm được thông tin, cơ quan công an huy động hàng chục chiến sĩ cùng phương tiện, lên phương án ứng cứu. Quá trình triển khai, lực lượng chức năng trấn an tinh thần người dân bị cô lập, dùng ca nô tiếp cận hiện trường.

Đến 16h ngày 30/8, những người bị mắc kẹt đã được đưa về nơi an toàn.

Những người bị mắc kẹt được giải cứu an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Do ảnh hưởng của bão Kajiki (số 5) và bão Nongfa (số 6), những ngày qua tại Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to, nước sông, suối dâng cao khiến nhiều ngầm tràn, tuyến đường khu vực miền núi bị ngập, chia cắt.

Theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến ngày 30/8, địa bàn có hơn 21 điểm ngập, cô lập thuộc các xã: Kim Phú, Đakrông, Hướng Lập, Cồn Tiên, Phong Nha, Ba Lòng, Bến Quan, Hiếu Giang, Tân Lập, Hướng Phùng. Tại một số điểm, nước ngập sâu 0,5-1m, gây chia cắt tạm thời.

Tất cả các điểm giao thông bị ngập sâu được chính quyền các địa phương lập rào chắn và tổ chức canh gác không cho người và phương tiện qua lại.

Nhiều tuyến đường tại Quảng Trị bị ngập do mưa lũ (Ảnh: Địa phương cung cấp).

Mưa lũ cũng gây sạt lở tại km175+200, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hướng Lập. Đường tuần tra từ xã Hướng Phùng đến xã Lao Bảo sạt lở tại km8+200, người và phương tiện không qua lại được.

Tỉnh lộ 571, qua xã Bến Quan, đoạn tiếp giáp đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị lũ cuốn trôi đường, hiện giao thông đi tuyến Tỉnh lộ 571 hoàn toàn bị chia cắt.