Gia đình 3 người bị nước cuốn, vợ tử vong

Ngày 1/9, thông tin từ UBND xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai, địa phương đã phối hợp với lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn trôi khi đi qua đập tràn.

Trước đó, khoảng 18h ngày 31/8, anh H.R. (SN 2006) điều khiển xe máy biển kiểm soát 71X1-105.xx, chở theo vợ là chị Đ.W. (SN 2003) và con trai tên là K. (SN 2023), cùng trú tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, di chuyển theo hướng từ xã Ia Hrung đi xã Biển Hồ.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn trôi (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Khi đang qua đập tràn thuộc làng Dút 1 (giáp ranh xã Ia Hrung và xã Biển Hồ), anh R. cùng vợ, con bị nước cuốn trôi. Lúc này, anh R. đã kịp thời cứu được con. Chị W. bị nước cuốn.

Nhận được tin báo, UBND xã Ia Hrung phối hợp với công an, dân quân và người dân tích cực tìm kiếm chị W..

Đồng thời, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Pleiku (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) đã điều động phương tiện và 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an xã Ia Hrung và người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến 10h ngày 1/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị W. cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 1,5km. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.